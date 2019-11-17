Alt liglerden haberler (17.11.19)
TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte TFF 1. Lig'de öne çıkan detaylar...
2. LİG Kırmızı Grup'ta zirveyi ilgilendiren maçta Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u ağırladı. Rakibini 1-0 yenen Demirspor, liderliği Tuzla'dan aldı.
Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Sancaktepe, Pendik'i konuk etti. Sancaktepe, maçta 2-0'lık galibiyeti koruyamadı ve 2-2 berabere kaldı.
Beyaz Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hacettepe, konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı.
- 17.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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