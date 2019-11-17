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17 Kasım 2019, Pazar
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Alt liglerden haberler (17.11.19)

Alt liglerden haberler (17.11.19)

TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte TFF 1. Lig'de öne çıkan detaylar...

2. LİG 'ta zirveyi ilgilendiren maçta Tuzlaspor, 'u ağırladı. Rakibini 1-0 yenen Demirspor, liderliği Tuzla'dan aldı.

'ta üst sıraları hedefleyen Sancaktepe, Pendik'i konuk etti. Sancaktepe, maçta 2-0'lık galibiyeti koruyamadı ve 2-2 berabere kaldı.

Beyaz Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hacettepe, konuk ettiği 1922 'u 4-0 mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı.



  1. 17.11.2019
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