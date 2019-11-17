Alt liglerden haberler (17.11.19)

2. LİG Kırmızı Grup'ta zirveyi ilgilendiren maçta Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u ağırladı. Rakibini 1-0 yenen Demirspor, liderliği Tuzla'dan aldı.



Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Sancaktepe, Pendik'i konuk etti. Sancaktepe, maçta 2-0'lık galibiyeti koruyamadı ve 2-2 berabere kaldı.



Beyaz Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Hacettepe, konuk ettiği 1922 Konyaspor'u 4-0 mağlup ederek ligde rahat bir nefes aldı.





