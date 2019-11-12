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12 Kasım 2019, Salı
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Rekabet kızıştı

Rekabet kızıştı

1. Lig’de haftaya ilk 5’te giren Hatay, Ümraniye, , Akhisar ve kayıp yaşarken; yarış iyice kızıştı. 9’uncu Menemen’in liderle arasında 4 puan fark var...

1. Lig'de sezonun üçte birlik kısmı geçilirken; geride bıraktığımız 11. haftada, zirvedeki ekiplerin yaşadığı kayıplar rekabeti kızıştırdı. Haftaya ilk 5'te giren Hatayspor, Ümraniyespor, , Akhisarspor ve BB golsüz beraberliklerle sahadan 1'er puanla ayrıldı. Puanların birbirine oldukça yakın olduğu ligde rakiplerinin kaybını iyi değerlendirerek Altay'ı 1-0 mağlup eden Karagümrük ile 'yı 2-0'la geçen Keçiörengücü şampiyonluk yarışına dahil olarak dikkatleri üzerine çekti. Menemen'in 2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle 3'te 3 yaptığı ligde zirve ile orta sıralar arasında da üst düzey rekabet bulunuyor. 17 puanla 9'uncu sırada yer alan Menemen'in, 21 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatay'la arasında sadece 4 puan olması şampiyonluk yarışının kıyasıyla geçeceğini gösterdi.

  1. 12.11.2019
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