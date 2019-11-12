Rekabet kızıştı

TFF 1. Lig'de sezonun üçte birlik kısmı geçilirken; geride bıraktığımız 11. haftada, zirvedeki ekiplerin yaşadığı kayıplar rekabeti kızıştırdı. Haftaya ilk 5'te giren Hatayspor, Ümraniyespor, Balıkesirspor, Akhisarspor ve BB Erzurum golsüz beraberliklerle sahadan 1'er puanla ayrıldı. Puanların birbirine oldukça yakın olduğu ligde rakiplerinin kaybını iyi değerlendirerek Altay'ı 1-0 mağlup eden Karagümrük ile Adana'yı 2-0'la geçen Keçiörengücü şampiyonluk yarışına dahil olarak dikkatleri üzerine çekti. Menemen'in 2-1'lik İstanbulspor galibiyetiyle 3'te 3 yaptığı ligde zirve ile orta sıralar arasında da üst düzey rekabet bulunuyor. 17 puanla 9'uncu sırada yer alan Menemen'in, 21 puanla liderlik koltuğunda oturan Hatay'la arasında sadece 4 puan olması şampiyonluk yarışının kıyasıyla geçeceğini gösterdi.