TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
YARIN:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
10 KASIM PAZAR:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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