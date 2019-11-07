TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

1. Lig'de 11. hafta yarın ile arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak. 5 Ocak Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

YARIN:

19.00 - (5 Ocak )

9 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor ( Kazım Karabekir)

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt )

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 KASIM PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

  1. 07.11.2019
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