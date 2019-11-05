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05 Kasım 2019, Salı
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Timsah tekledi

Timsah tekledi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırladığı ’u elinden kaçıran , sezonun ilk beraberliğini aldı...

TFF 1. Lig'de 10. haftanın kapanış maçında 'u ağırlayan , 90 dakika boyunca golü bulamayınca 1 puanla yetindi: 0-0. Bu sonuçla ligde beraberliği olmayan takım kalmadı. İlk yarıda Burak Kapacak ve Emirhan Aydoğan ile iki defa gol şansı bulan Bursaspor'un bu teşebbüslerinde rakip defansa çarpan meşin yuvarlak, kornere gidince devre 0-0 bitti.

DİREKTE PATLADI

Seyircisinin desteğiyle ikinci yarıda da golü kovalayan Timsahlarda, Recep Aydın'ın şut demesinde top direğin dibinden auta gitti. 54'te Emirhan'ın kornerinde Mamadou'nun kafa şutu üst direkte patladı. 66'da ise Burak'ın şutunda kaleci Vukovic gole izin vermedi. Maç golsüz sona erdi ve taraflar 1'er puanla yetindi.

  1. 5.11.2019
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