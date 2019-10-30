Uğur Tütüneker'in görevinden ayrılacağı iddiası
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor Kulübü, teknik direktörleri Uğur Tütüneker'in görevden ayrılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve spor kamuoyunda, Tütüneker'in görevinden ayrılacağına yönelik asılsız haberler yer aldığı belirtildi.
İddialara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu tarz haberler gerçeği yansıtmadığı gibi takımımızın ve teknik heyetimizin konsantrasyonunu da etkilemektedir. Bu tarz hayal ürünü haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan ve camiamızdan hassasiyetle rica ediyoruz. Adana Demirspor olarak tek amacımız, birlik ve beraberlik içinde şampiyonluk hasretine son vermektir. Hocamız görevinin başındadır ve yönetim kurulu olarak kendisine güvenimiz tamdır."
- 30.10.2019
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Uğur Tütüneker'in görevinden ayrılacağı iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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