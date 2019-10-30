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30 Ekim 2019, Çarşamba
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Deplasmanın en golcüsü

Deplasmanın en golcüsü Altay

1. Lig'de geride kalan 9 haftada deplasmanda en çok gol atan takım oldu. 9. haftası geride kalan TFF 1. Lig'de, Altay deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Altay, deplasmanda oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Bu sezon deplasmanda mağlubiyet yaşamayan , bu maçlarda kalesinde 5 gol görürken, rakip filelere bıraktığı 10 golle deplasmanda en çok gol atan takım unvanına da sahip oldu. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor ve deplasmanlarında 2, ve Altınordu maçlarında ise 3 gol atarak hücum yollarındaki etkinliğiyle ön plana çıktı.

Altay, 1. Lig'in 10. haftasında 2 Kasım Cumartesi günü ligde 2. sırada bulunan Hatayspor'a konuk olacak.
  1. 30.10.2019
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