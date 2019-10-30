Altınordu çıkış peşinde

Ligde mağlubiyetle ayrıldığı son 3 maçta gol atma başarısı gösteremeyen ve kalesinde 8 gol gören İzmir temsilcisi, İstanbul ekibini yenerek 2'nci galibiyetini almak istiyor. Oynadığı 9 karşılaşmada sadece sonuncu Eskişehirspor'u dize getiren Altınordu, bu hafta kazanırsa 50 gün sonra 3 puan yüzü görecek.



Kupada iyi futbolla galip geldiklerini dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Kupanın moraliyle ligde çıkışa geçmek istiyoruz. İstanbulspor uzun yıllardır birlikte oynayan oyunculardan kurulu bir ekip. Oyun sistemleri var, doğruları yapmaya çalışıyorlar. Yetenekli oyuncuları var ancak biz kendi kimliğimizle oynayıp kazanmak için mücadele edeceğiz" dedi. Forvet Kemal'in idman eksiğinin olduğu Altınordu'da stoper Enes'in sakatlığı sürüyor. Ayak bileğinde ağrısı olan Atakan'ın durumu belirsiz.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLACAK

İstanbulspor kadrosunda yer alan 3 futbolcu, şans bulmaları halinde eski takımları Altınordu'ya rakip olacak. İzmir takımının altyapısından yetişip sezon başında önce Niğde Anadolu FK'ya kiralanan daha sonra İstanbul ekibine transfer olan kanat oyuncusu Berkay Görmez'in yanı sıra geçmiş yıllarda kırmızı-lacivertli formayı giyen forvet İbrahim Yılmaz ve sol bek Oğuzhan Berber de Altınordu'ya karşı görev yapacak.