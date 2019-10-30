Balıkesirspor’a 61 Trabzon desteği
Balıkesir’deki Trabzonluların her ay düzenledikleri kahvaltının bu ay ki programına Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı misafir oldu. Dağlı Balıkesirspor’a destek isterken Trabzonlular adına konuşan Kemalettin Aktaş da 61 adet forma sözü verdi ve ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.
TRABZONLULAR DERNEĞİNDEN 61 ADET FORMA SÖZÜ
Başkan Dağlı Trabzonlular adına Kemalettin Aktaş'a forma hediye etti. Trabzonlular adına söz alan Kemalettin Aktaş da, forma için Başkan Dağlı'ya teşekkür ederek, "Bizler gurbette yaşayan hemşehrilerimizle yaşadığımız yerin takımı Balıkesirsporumuza elimizden gelen desteği vereceğiz. Kahvaltıya katılan hemşehrilerinize sonsuz teşekkür ediyor. Her daim bir ve beraber olalım" dedi.
Aktaş, Trabzonlu hemşehrileriyle birlikte Trabzon'un plakası olan 61 adet Balıkesirspor forması alacaklarını da iletti.
- 30.10.2019
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tutkun61 Helal olsun başkan
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karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Balıkesirspor’a 61 Trabzon desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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