TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

2 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Hatayspor-Altay: Ramazan Keleş

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kadir Sağlam

16.30 Adanaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

3 KASIM PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Giresunspor: Mert Güzenge

16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Yasin Kol

16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

4 KASIM PAZARTESİ:

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar