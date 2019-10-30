TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu
TFF 1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
2 KASIM CUMARTESİ:
14.00 Hatayspor-Altay: Ramazan Keleş
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kadir Sağlam
16.30 Adanaspor-Boluspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
3 KASIM PAZAR:
14.00 Keçiörengücü-Giresunspor: Mert Güzenge
16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Yasin Kol
16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu
4 KASIM PAZARTESİ:
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar
- 30.10.2019
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Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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