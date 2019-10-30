TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 10. haftanın hakemleri belli oldu

1. Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

2 KASIM CUMARTESİ:

14.00 Hatayspor-Altay: Ramazan Keleş

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Kadir Sağlam

16.30 Adanaspor-Boluspor:

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

3 KASIM PAZAR:

14.00 Keçiörengücü-Giresunspor: Mert Güzenge

16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor: Yasin Kol

16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-İstanbulspor: Bülent Birincioğlu

4 KASIM PAZARTESİ:

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Erkan Özdamar

  1. 30.10.2019
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