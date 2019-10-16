TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belii oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:
18 Ekim Cuma:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok
19 Ekim Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan
20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan
16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın
19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar
19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman
21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş
- 16.10.2019
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Çebi sahaya indi
Toplam 2
Yorum
1903 SENDEN TEK ISTEGIMIZ BESIKTAS'I BATIRANLARDAN HESAP SOR.
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Ahmet Nur Çebi: Beni ve Güneş'i istemediler
Toplam 1
Yorum
1903 ETILER TAYFASI GIDECEK, GIDERKENDE HESAP VERECEK. SENDEN TEK ISTEGIMIZ BUDUR SN. ÇEBI.
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Sörloth’tan hayat öpücüğü
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Aferin oğlum
TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belii oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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