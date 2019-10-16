TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belii oldu - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
16 Ekim 2019, Çarşamba
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1. Lig'de 8. hafta hakemleri belii oldu

TFF 1. Lig'de 8. hafta hakemleri belii oldu

yapılan açıklamaya göre 1. Lig'in 8. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

yapılan açıklamaya göre 1. Lig müsabakalarında görev yapacak hakemler şöyle:

18 Ekim Cuma:

19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Emre Malok

19 Ekim Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adana Demirspor:

16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Yasin Kol

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Murat Erdoğan

20 Ekim Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor: Yiğit Arslan

16.30 Boluspor-Giresunspor: Cihan Aydın

19.00 Altınordu-Altay: Erkan Özdamar

19.00 Adanaspor-İstanbulspor: Turgut Doman

21 Ekim Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor: Ramazan Keleş

  1. 16.10.2019
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