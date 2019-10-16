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16 Ekim 2019, Çarşamba
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'e emanet

Fatih Karagümrük Erkan Zengin'e emanet

1. Lig ekiplerinden 'te teknik direktörlük görevine, takım kaptanı 'in getirildiği açıklandı. Zengin'in yardımcılıklarını ise Mustafa Özer ve yapacak.

ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir buçuk senedir takımımızın kaptanlığını başarıyla üstlenen , oyunculuğunun yanında aynı zamanda teknik direktörlük görevini de göğüsleyecek. Uluslararası alanda en üst düzeyde yer almış başarılı futbolcumuzun, teknik direktörlük kariyerinde de çok başarılı olacağına inancımız tamdır. Erkan Zengin'e bu yeni başlangıçta başarılar diler ve hem ona hem kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Erkan Zengin'in yardımcılıklarını ise Mustafa Özer ve 'ın yapacağı duyuruldu. Kaleci antrenörü Nihat Yüksel'in de görevine devam edeceği belirtildi.

  1. 16.10.2019
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