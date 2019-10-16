Fatih Karagümrük Erkan Zengin'e emanet

İstanbul ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bir buçuk senedir takımımızın kaptanlığını başarıyla üstlenen Erkan Zengin, oyunculuğunun yanında aynı zamanda teknik direktörlük görevini de göğüsleyecek. Uluslararası alanda en üst düzeyde yer almış başarılı futbolcumuzun, teknik direktörlük kariyerinde de çok başarılı olacağına inancımız tamdır. Erkan Zengin'e bu yeni başlangıçta başarılar diler ve hem ona hem kulübümüze hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Erkan Zengin'in yardımcılıklarını ise Mustafa Özer ve Şenol Can'ın yapacağı duyuruldu. Kaleci antrenörü Nihat Yüksel'in de görevine devam edeceği belirtildi.