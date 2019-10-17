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17 Ekim 2019, Perşembe
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Alt liglerden haberler (17.10.19)

Alt liglerden haberler (17.10.19)

1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte alt liglerde öne çıkan detaylar...

İKİ DERBİYLE ZİRVEYE
1. Lig'de 6. sıradaki Altay, üst üste Altınordu ve Menemenspor'la oynayacağı derbileri kazanarak, maç başı 2 puan ortalaması tutturmayı hedefliyor. Sportif Direktör Özden Töraydın, kazanmaları halinde maç başı 2 puan ortalamasına ulaşacaklarını belirterek, "Eğer 'i istiyorsak bu iki derbiden mutlak 6 puan almalıyız. 2 puan ortalaması bizi ilk 2'ye sokar" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLSUN
Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Altay derbisinin her açıdan 'ye örnek olmasını istediğini söyledi. Derbilerde istatistiksel üstünlükleri olduğunu belirten Eroğlu, "Bu üstünlüğü sahaya yansıtmalıyız. Ancak yüzyıllık kulüpler olarak, ülkemize örnek bir derbi yaşatmak, kazanmaktan çok daha önemli" ifadesini kullandı.

GÜMRÜK'TE ERKAN İŞBAŞINA
Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran ligde 5. sıradaki Karagümrük'te teknik direktörlüğe 'in getirildiği öğrenildi. Başarılı orta saha, hem futbolcu hem de teknik adam olarak ekibinde görev yapacak. Mustafa Özer'in ise hem pro lisansı kullanılacak, hem de Erkan Zengin'in ekibine dahil olacak.

SAMSUNSPOR HAZIR KITA
TFF 2. Lig 'ta şampiyonluk yarışı yapan Samsunspor, İnegöl deplasmanında mutlak 3 puan hedefliyor. Teknik Direktör İrfan Buz, "Deplasmanda veya sahamızda, nerede olursa olsun gol istiyoruz. Özellikle son toplarda, son vuruşlarda fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. İnegöl'den istediğimiz 3 puan" diye iddialı konuştu.

KAF-KAF'A ÖZEL SUSMAYAN FORMA
TFF 3. Lig takımı Karşıyaka, bu sezona özel susmayan forma tasarladı. Türkiye'de ilk kez yapılan forma tasarımında Karşıyaka'yla özdeşleşen seslerin grafikleri kullanıldı. Susmayan formada; Atatürk'ün, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünün ses grafikleri bir araya getirilerek formanın göğsündeki kısıma yerleştirildi

Giresunspor'a yenilerek zirveden inen Akhisarspor, sonuncu 'e bilendi. Daha önce milli aradan 3'te 3'le döndüklerini belirten , "Yine çıkışa geçeceğiz" dedi.

TFF 3. Lig'de 'e kaybeden Yeşilyurt Bld.'de Teknik Direktör Mehmet Ak, Modafen maçı motivasyonu için takıma, başarılı olmuş futbolcuların biyografi kitaplarını hediye etti.

Sahasında Erzurum'la kozlarını paylaşacak Menemen'de 2 sakat oyuncunun iyileşmesi yüzleri güldürdü. Stoperlerden Trtovac ve Diakite'nin iyileştiği ve görev beklediği belirtildi.

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, milli aranın Adanaspor'a yaramadığını belirterek, "Keşke bütün oyuncularımız burada olsalardı takımımızla ilgili yol alırdık" değerlendirmesini yaptı.

  1. 17.10.2019
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