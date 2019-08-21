Şahin bombası
Bursaspor, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması giyen 38 yaşındaki ön libero Selçuk Şahin ile prensipte anlaştı.
KÖZ DE TAMAM
Yeşil-beyazlılar, stoper Cüneyt Köz ile anlaştı. El sıkışılan Cüneyt Köz, çalışmalarını tek başına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Geçen sezon Balıkesirspor'da 28 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki stoperle 1 yıllık mukavele yapılacağı belirtildi. Ayrıca bonservisi elinde bulunan Anıl Karaer ve Konyaspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Recep Aydın da Bursaspor'un transfer gündeminde.
- 21.8.2019
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Şahin bombası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.