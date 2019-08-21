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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Şahin bombası

Şahin bombası

, geçtiğimiz sezon forması giyen 38 yaşındaki ön libero ile prensipte anlaştı.

Yeşil-beyazlı takımda her kesim artık tahtasının açılmasını bekliyor. Daha önce ağustos ayının ilk haftasında açılacağı açıklanan transfer tahtası bir türlü açılamadı. 1. Lig'in ilk haftasında Karagümrük'e deplasmanda kaybeden yeşil-beyazlılarda, tahtanın açılmasıyla birlikte hareketli günler geçmesi bekleniyor. Transferin açılmaması sebebiyle yeşil-beyazlı takımın gündeminde olan bazı futbolcular başka ekiplerle anlaştı. Yeşil- beyazlı yönetim transfer tahtasını açtıktan sonra ilk imzalardan birinin 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu olması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon ile TFF 1. Lig'de forma giyen Şahin, takımının yeniden 'e çıkmasında başrol oyunculardan birisi olmuştu. Geçen sezon 28 maçta 2 gol, 2 asist ile oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Süper Lig kariyerinde ise 335 maça çıkıp 20 gol attı.

KÖZ DE TAMAM
Yeşil-beyazlılar, stoper ile anlaştı. El sıkışılan Cüneyt Köz, çalışmalarını tek başına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürüyor. Geçen sezon 'da 28 müsabakada forma giyen 26 yaşındaki stoperle 1 yıllık mukavele yapılacağı belirtildi. Ayrıca bonservisi elinde bulunan ve 'un deneyimli orta saha oyuncusu da 'un transfer gündeminde.
  1. 21.8.2019
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