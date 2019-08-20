TFF 1. Lig gündemi (19.08.19)

SİSSOKO 1 YIL DAHA ES-ES'TE

Eskişehirspor, kontratı sona eren İbrahim Sissoko'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İlk kez 2014'te Es-Es'e imza atan 28 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, geçen sezon da geldiği Eskişehirspor'da 14 karşılaşmaya çıkarken; 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.



SAKARYA COŞTU

Sakaryaspor, daha önce anlaşma sağladığı 5 futbolcu için imza töreni gerçekleştirdi. Hüseyin Bilge (25), Aydın Yılmaz (31), Taşkın İlter (25), Özgür Kedikli (26) ve Erdi Can Şehit (23) kendilerini 1'er yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



BODRUM'UN GÖZDESİ RAİF

Kırmızı Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Bodrumspor, İnegölspor'la yolları ayırmaya hazırlanan Raif Demir'in peşine düştü. Daha önce Dardanel, Keçiörengücü ve Körfezspor formaları da giyen 31 yaşındaki orta saha, geçen sezon 15 maçta 3 kez ağları sarstı.



SAMED SESLERİ

TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, Göztepeli Samed Ali Kaya'ya kanca attı. Aydın temsilcisinin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki golcüyü kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Samed, geçen sezon Erzurum'a kiralanmıştı.



SIRADA BURSA VAR

Adana'yı 1-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Akhisar'da gözler Bursaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Milli araya kadar puan kaybetmek istemiyoruz. Bursaspor maçına odaklanacağız. Şu anda transfer yapmayı düşünmüyoruz" dedi.



KELKİT'TE İKİ İMZA

TFF 3. Lig'in yeni ekibi 1954 Kelkit Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gümüşhane temsilcisi, Gençlerbirliği'nin U21 takımıyla yollarını ayıran genç sağ bek Erkan Bükülmez (22) ve DSİ Karadenizspor'la sözleşmesi sona eren orta saha Ensar Kemaloğlu'yla (20) sözleşme imzaladı.