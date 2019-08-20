TFF 1. Lig gündemi (19.08.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
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1. Lig gündemi (19.08.19)

TFF 1. Lig gündemi (19.08.19)

1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeler...

SİSSOKO 1 YIL DAHA ES-ES'TE
, kontratı sona eren İbrahim Sissoko'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İlk kez 2014'te Es-Es'e imza atan 28 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, geçen sezon da geldiği Eskişehirspor'da 14 karşılaşmaya çıkarken; 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

SAKARYA COŞTU
Sakaryaspor, daha önce anlaşma sağladığı 5 futbolcu için imza töreni gerçekleştirdi. Hüseyin Bilge (25), (31), Taşkın İlter (25), Özgür Kedikli (26) ve Erdi Can Şehit (23) kendilerini 1'er yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

BODRUM'UN GÖZDESİ RAİF
Kırmızı Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Bodrumspor, İnegölspor'la yolları ayırmaya hazırlanan Raif Demir'in peşine düştü. Daha önce Dardanel, Keçiörengücü ve Körfezspor formaları da giyen 31 yaşındaki orta saha, geçen sezon 15 maçta 3 kez ağları sarstı.

SAMED SESLERİ
3. Lig ekibi , Göztepeli Samed Ali Kaya'ya kanca attı. Aydın temsilcisinin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki golcüyü kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Samed, geçen sezon 'a kiralanmıştı.

SIRADA BURSA VAR
'yı 1-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Akhisar'da gözler maçına çevrildi. Teknik direktör , "Milli araya kadar puan kaybetmek istemiyoruz. Bursaspor maçına odaklanacağız. Şu anda yapmayı düşünmüyoruz" dedi.

KELKİT'TE İKİ İMZA
TFF 3. Lig'in yeni ekibi 1954 Kelkit Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. temsilcisi, Gençlerbirliği'nin U21 takımıyla yollarını ayıran genç sağ bek Erkan Bükülmez (22) ve DSİ Karadenizspor'la sözleşmesi sona eren orta saha Ensar Kemaloğlu'yla (20) sözleşme imzaladı.

  1. 20.8.2019
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