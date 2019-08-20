TFF 1. Lig gündemi (19.08.19)
TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte TFF 1. Lig'deki önemli gelişmeler...
SİSSOKO 1 YIL DAHA ES-ES'TE
Eskişehirspor, kontratı sona eren İbrahim Sissoko'yla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. İlk kez 2014'te Es-Es'e imza atan 28 yaşındaki Fildişili kanat oyuncusu, geçen sezon da geldiği Eskişehirspor'da 14 karşılaşmaya çıkarken; 4 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
SAKARYA COŞTU
Sakaryaspor, daha önce anlaşma sağladığı 5 futbolcu için imza töreni gerçekleştirdi. Hüseyin Bilge (25), Aydın Yılmaz (31), Taşkın İlter (25), Özgür Kedikli (26) ve Erdi Can Şehit (23) kendilerini 1'er yıllığına yeşil-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
BODRUM'UN GÖZDESİ RAİF
Kırmızı Grup'ta yeni sezona iddialı hazırlanan Bodrumspor, İnegölspor'la yolları ayırmaya hazırlanan Raif Demir'in peşine düştü. Daha önce Dardanel, Keçiörengücü ve Körfezspor formaları da giyen 31 yaşındaki orta saha, geçen sezon 15 maçta 3 kez ağları sarstı.
SAMED SESLERİ
TFF 3. Lig ekibi Nazilli Belediyespor, Göztepeli Samed Ali Kaya'ya kanca attı. Aydın temsilcisinin, 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki golcüyü kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Samed, geçen sezon Erzurum'a kiralanmıştı.
SIRADA BURSA VAR
Adana'yı 1-0 yenerek lige iyi bir başlangıç yapan Akhisar'da gözler Bursaspor maçına çevrildi. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Milli araya kadar puan kaybetmek istemiyoruz. Bursaspor maçına odaklanacağız. Şu anda transfer yapmayı düşünmüyoruz" dedi.
KELKİT'TE İKİ İMZA
TFF 3. Lig'in yeni ekibi 1954 Kelkit Belediyespor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Gümüşhane temsilcisi, Gençlerbirliği'nin U21 takımıyla yollarını ayıran genç sağ bek Erkan Bükülmez (22) ve DSİ Karadenizspor'la sözleşmesi sona eren orta saha Ensar Kemaloğlu'yla (20) sözleşme imzaladı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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