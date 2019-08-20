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20 Ağustos 2019, Salı
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Bolu şov yaptı!

Bolu şov yaptı!

Ligin ilk haftasında 'a 2-1 mağlup olan , kadrosuna üç takviye yaptı. , kaleci ile orta saha oyuncuları ve Alimardon’a imza attırdı.

, kaleci (23) ile orta saha oyuncuları Halil (22) ve Kırgız Shukurov Alimardon'u (21) renklerine bağladı. hayırlı olmasını dileyen Başkan Necip Çarıkcı, "Oyuncularımız bundan sonra 'a hizmet edecek. Takımımızı iyi yerlerde görmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

  1. 20.8.2019
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