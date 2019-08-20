Bolu şov yaptı!

Kırmızı-beyazlılar, kaleci Yavuz Aygün (23) ile orta saha oyuncuları Halil İbrahim Köse (22) ve Kırgız Shukurov Alimardon'u (21) renklerine bağladı. Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Necip Çarıkcı, "Oyuncularımız bundan sonra Boluspor'a hizmet edecek. Takımımızı iyi yerlerde görmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.