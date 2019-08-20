Bolu şov yaptı!
Ligin ilk haftasında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup olan Boluspor, kadrosuna üç takviye yaptı. Kırmızı-beyazlılar, kaleci Yavuz Aygün ile orta saha oyuncuları İbrahim Köse ve Alimardon’a imza attırdı.
Kırmızı-beyazlılar, kaleci Yavuz Aygün (23) ile orta saha oyuncuları Halil İbrahim Köse (22) ve Kırgız Shukurov Alimardon'u (21) renklerine bağladı. Transferlerin hayırlı olmasını dileyen Başkan Necip Çarıkcı, "Oyuncularımız bundan sonra Boluspor'a hizmet edecek. Takımımızı iyi yerlerde görmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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