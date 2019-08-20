Hesaptan düştü

TFF 1. Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında Keçiörengücü'nü ağırlayan Eskişehirspor, 1 puanı son dakikalarda kurtardı: 1-1. Pinto'nun alacaklarındaki gecikme nedeniyle FİFA tarafından 6 puan silme cezası alan kırmızı-siyahlılar, 55. dakikada Sertaç Çam'ın golüyle geriye düştüler. Seyircisi önünde maçı çevirmeye çalışan Es-Es, Emre Güral ile skora denge getirmeyi başardı.



KALECİYİ AVLADI

60. dakikada Talha Erdoğan'ın yerine giren Emre Güral, kullandığı serbest vuruşta kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı: 1-1. Her iki takım da kalan dakikalarda başka gol bulamayınca 1'er puanla yetindiler. Lige -6 puanla başlayan Eskişehirspor, aldığı bir puanı hesaptan düşerek -5 puana yükseldi.



ÇAPA: 2 PUANA ÇOK ÜZÜLDÜK

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın bekledikleri gibi geçtiğini, rakibin kontra ataklarla gol bulmaya çalıştığını kaydetti. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini belirten Çapa, "Tam oyunu ele almıştık ki direkten dönen topun sonrasında golü yedik. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. İki puan kaybettiğimiz için çok üzüldük" dedi.