Hesaptan düştü
FIFA cezası nedeniyle lige -6 puanla başlayan kırmızı-siyahlılar, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı Emre Güral’ın attığı golle kurtardı.
TFF 1. Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında Keçiörengücü'nü ağırlayan Eskişehirspor, 1 puanı son dakikalarda kurtardı: 1-1. Pinto'nun alacaklarındaki gecikme nedeniyle FİFA tarafından 6 puan silme cezası alan kırmızı-siyahlılar, 55. dakikada Sertaç Çam'ın golüyle geriye düştüler. Seyircisi önünde maçı çevirmeye çalışan Es-Es, Emre Güral ile skora denge getirmeyi başardı.
KALECİYİ AVLADI
60. dakikada Talha Erdoğan'ın yerine giren Emre Güral, kullandığı serbest vuruşta kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı: 1-1. Her iki takım da kalan dakikalarda başka gol bulamayınca 1'er puanla yetindiler. Lige -6 puanla başlayan Eskişehirspor, aldığı bir puanı hesaptan düşerek -5 puana yükseldi.
ÇAPA: 2 PUANA ÇOK ÜZÜLDÜK
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın bekledikleri gibi geçtiğini, rakibin kontra ataklarla gol bulmaya çalıştığını kaydetti. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini belirten Çapa, "Tam oyunu ele almıştık ki direkten dönen topun sonrasında golü yedik. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. İki puan kaybettiğimiz için çok üzüldük" dedi.
- 20.8.2019
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Önce geldi sonra gitti
Toplam 1
Yorum
ali ya bu vatandaş neden alındı neden kiralandı bilen var mı millet anlam veremedim stoper bolluğu mu var biz bilmiyoruz
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35’lik Wesley futbolu bıraktı
Toplam 2
Yorum
GS DA GÖREV AL SNEİJDER SEVGİLİ USTA SHNEIJDER GS DA İMPARATORUN EKİBİNDE GÖREV ALMANI ÇOK İSTERİZ. SENİN FUTBOL BİLGİNE ÇOK SAYGIMIZ VAR. SENİ SEVİYORUZ.
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Konoplyanka Beşiktaş'ta!
Toplam 1
Yorum
savaş İnşallah alınır.Birde Orta saha 10 numara ve santraforda alındımı aha işte o zaman BJK mi kimse tutamaz.LENS ve Oğuzhanda satılsın artık.
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