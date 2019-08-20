Hesaptan düştü - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
20 Ağustos 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Hesaptan düştü

Hesaptan düştü

Hesaptan düştü

cezası nedeniyle lige -6 puanla başlayan kırmızı-siyahlılar, sahasında 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 1 puanı ’ın attığı golle kurtardı.

1. Lig'de ilk haftanın kapanış karşılaşmasında Keçiörengücü'nü ağırlayan , 1 puanı son dakikalarda kurtardı: 1-1. Pinto'nun alacaklarındaki gecikme nedeniyle FİFA tarafından 6 puan silme cezası alan kırmızı-siyahlılar, 55. dakikada Sertaç Çam'ın golüyle geriye düştüler. Seyircisi önünde maçı çevirmeye çalışan Es-Es, ile skora denge getirmeyi başardı.

KALECİYİ AVLADI
60. dakikada Talha Erdoğan'ın yerine giren Emre Güral, kullandığı serbest vuruşta kalecinin de hatasıyla topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı: 1-1. Her iki takım da kalan dakikalarda başka gol bulamayınca 1'er puanla yetindiler. Lige -6 puanla başlayan Eskişehirspor, aldığı bir puanı hesaptan düşerek -5 puana yükseldi.

ÇAPA: 2 PUANA ÇOK ÜZÜLDÜK
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maçın bekledikleri gibi geçtiğini, rakibin kontra ataklarla gol bulmaya çalıştığını kaydetti. İlk yarıda iyi mücadele ettiklerini belirten Çapa, "Tam oyunu ele almıştık ki direkten dönen topun sonrasında golü yedik. Son dakikada verilmeyen bir penaltımız var. İki puan kaybettiğimiz için çok üzüldük" dedi.

  1. 20.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hesaptan düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN