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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Ersoy-Boye takası

Ersoy-Boye takası

1 ekibi Metz, 'a talip oldu.

1 ekibi Metz, 'a talip oldu. Yeşilbeyazlı kulüp, 22 yaşındaki milli oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra daha önce de 'de forma giyen savunma oyuncusu 32 yaşındaki John Boye'u istedi. Ancak, Ganalı oyuncunun ailesinin Türkiye'ye geri dönmek istemediği öğrenildi. Boye ikna edilmeye çalışılıyor. Boye, 4 sezon boyunca Türkiye'de Erciyesspor ve formalarını giydi. Bursaspor, 'ye sunduğu yeni sezon kadrosunda Ersoy'a yer vermedi.
  1. 21.8.2019
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