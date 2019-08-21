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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Eze Adana’da

Eze Adana’da

1. Lig ekibi , geçtiğimiz sezon SK takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu 'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı.

Turuncu-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon SK takımında forma giyen 22 yaşındaki forvet oyuncusu 'yi satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiraladı. Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Akgül ile 'da bir araya gelen Emeka Eze, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı.
  1. 21.8.2019
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