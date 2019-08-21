Alt liglerden haberler | 20.08.19 - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Alt liglerden haberler | 20.08.19

Alt liglerden haberler | 20.08.19

Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte 1. Lig, 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...

UMAR AMINU VEDA EDECEK
1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezona Boluspor galibiyeti ile başladı. Mustafa Dalcı, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek "Kadro planlamasında Umar olmayacak. O oyuncunun transferi söz konusu, biz kadroyu kurarken onu düşünerek değil, onsuz devam etmeyi düşünüyorduk" dedi.

FORVET MÜJDESİ
İlk maçında Hatayspor'a 1-0 yenilen Altınordu'da, cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesi gözler sakatlıktan çıkan forvetler Fatih ve Kemal'e çevrildi. Hatay karşısında ileri uçta orta saha oyuncusu Okan'ı oynatmak zorunda kalan Altınordu rahatlayacak.

AKHİSAR'IN 3'TE 3 PLANI
İlk maçında Adanaspor'u 1-0 yenen Akhisar, milli maçlar nedeniyle verilecek araya kadar oynayacağı Bursaspor ve Altınordu maçlarını da kazanmak istiyor. Teknik direktör , "Takımın tempo kazanma döneminde 25 Ağustos'taki ve 31 Ağustos'taki Altınordu maçları da alacağız" diye konuştu.

K.MARAŞ'TA 2 TAKVİYE
TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, tecrübeli oyuncu Haluk Türkeri ve Mesut Saray ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki forvet Türkeri, geçen sezon Bandırma'da 22 maçta 5 gol kaydetti. 31 yaşındaki merkez orta saha Saray da BBSK'da 24 maçta oynadı, 1 gol attı.

ESKİŞEHİRSPOR YALNIZ DEĞİL
Mali kriz ve yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren, TFF 1'inci Lig'e de cezası nedeniyle eksi 6 puanla başlayan 'u taraftarları ilk maçında yalnız bırakmadı. Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerde 12 bin kişi takımını desteklerken, taraftarlar Eskişehirspor'u maça ortak edip beraberlikte rol oynadı.

TAŞ GERİ DÖNDÜ
Eskışehirspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü. Taş, "Ben iyi gün dostu değilim. Zoru seven bir insanım. Ben göz göre göre Eskişehirspor'un küme düşmesini istemiyorum. Bunun için geri döndüm" dedi.

TURAN YILMAZ KIRŞEHİR'DE
TFF 2. Lig ekibi Kırşehir Belediyespor, Zonguldak Kömürspor'un başarılı kanat oyuncusu Turan Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon 34 maçta 6 golle oynayan 29 yaşındaki Turan, "Kırşehir'e geldiğim için çok mutluyum. Yönetimin projesi beni çok etkiledi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

AÇIL ERZURUMSPOR'DA
, Ümraniye'den ayrılan tecrübeli stoper Merthan Açıl ile anlaştı. İstanbul ekibi ile 88 maça çıkan ve fileleri 4 kez sarsan 37 yaşındaki futbolcu daha önce ' dede oynamıştı.

EDİRNESPOR'A 2 EMRE!
3. Lig yolunda iddialı bir takım oluşturan Edirnespor, 68 'dan ön libero Emre Taşkoparan (27) ve Yeni 'nın tecrübeli stoperi Emre Açıkgöz'ü (31) kadrosuna katarak bombayı patlattı.

OKAN BAYDEMİR SAKARYA'DA
Sakaryaspor Yönetimi geçen sezon Menemen Bld'de şampiyonluk yaşayan Okan Baydemir'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon başarılı performansıyla dikkat çekerken, 35 maçta takımına 10 gollük katkı sağlamıştı.
  1. 21.8.2019
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