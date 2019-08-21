Alt liglerden haberler | 20.08.19
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
TFF 1. Lig'de mücadele eden Osmanlıspor, sezona Boluspor galibiyeti ile başladı. Teknik direktör Mustafa Dalcı, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade ederek "Kadro planlamasında Umar olmayacak. O oyuncunun transferi söz konusu, biz kadroyu kurarken onu düşünerek değil, onsuz devam etmeyi düşünüyorduk" dedi.
FORVET MÜJDESİ
İlk maçında Hatayspor'a 1-0 yenilen Altınordu'da, cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesi gözler sakatlıktan çıkan forvetler Fatih ve Kemal'e çevrildi. Hatay karşısında ileri uçta orta saha oyuncusu Okan'ı oynatmak zorunda kalan Altınordu rahatlayacak.
AKHİSAR'IN 3'TE 3 PLANI
İlk maçında Adanaspor'u 1-0 yenen Akhisar, milli maçlar nedeniyle verilecek araya kadar oynayacağı Bursaspor ve Altınordu maçlarını da kazanmak istiyor. Teknik direktör Mehmet Altıparmak, "Takımın tempo kazanma döneminde 25 Ağustos'taki Bursa ve 31 Ağustos'taki Altınordu maçları da alacağız" diye konuştu.
K.MARAŞ'TA 2 TAKVİYE
TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, tecrübeli oyuncu Haluk Türkeri ve Mesut Saray ile anlaşmaya vardı. 32 yaşındaki forvet Türkeri, geçen sezon Bandırma'da 22 maçta 5 gol kaydetti. 31 yaşındaki merkez orta saha Saray da Van BBSK'da 24 maçta oynadı, 1 gol attı.
ESKİŞEHİRSPOR YALNIZ DEĞİL
Mali kriz ve transfer yasağından dolayı sıkıntılı günler geçiren, TFF 1'inci Lig'e de cezası nedeniyle eksi 6 puanla başlayan Eskişehirspor'u taraftarları ilk maçında yalnız bırakmadı. Keçiörengücü karşılaşmasında tribünlerde 12 bin kişi takımını desteklerken, taraftarlar Eskişehirspor'u maça ortak edip beraberlikte rol oynadı.
TAŞ GERİ DÖNDÜ
Eskışehirspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü. Taş, "Ben iyi gün dostu değilim. Zoru seven bir insanım. Ben göz göre göre Eskişehirspor'un küme düşmesini istemiyorum. Bunun için geri döndüm" dedi.
TURAN YILMAZ KIRŞEHİR'DE
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Kırşehir Belediyespor, Zonguldak Kömürspor'un başarılı kanat oyuncusu Turan Yılmaz'la sözleşme imzaladı. Geçen sezon 34 maçta 6 golle oynayan 29 yaşındaki Turan, "Kırşehir'e geldiğim için çok mutluyum. Yönetimin projesi beni çok etkiledi. Elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
AÇIL ERZURUMSPOR'DA
Erzurum, Ümraniye'den ayrılan tecrübeli stoper Merthan Açıl ile anlaştı. İstanbul ekibi ile 88 maça çıkan ve fileleri 4 kez sarsan 37 yaşındaki futbolcu daha önce Çaykur Rize' dede oynamıştı.
EDİRNESPOR'A 2 EMRE!
3. Lig yolunda iddialı bir takım oluşturan Edirnespor, 68 Aksaray'dan ön libero Emre Taşkoparan (27) ve Yeni Amasya'nın tecrübeli stoperi Emre Açıkgöz'ü (31) kadrosuna katarak bombayı patlattı.
OKAN BAYDEMİR SAKARYA'DA
Sakaryaspor Yönetimi geçen sezon Menemen Bld'de şampiyonluk yaşayan Okan Baydemir'i renklerine bağladı. 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon başarılı performansıyla dikkat çekerken, 35 maçta takımına 10 gollük katkı sağlamıştı.
- 21.8.2019
-
Sessiz sedasız transfer! Ve sağlık kontrolünden geçti | Mirin Toulouse'da! Beşiktaş son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
Birol TUNA Bu futbol BEŞİKTAŞ'a ihanet ! Sancılı maçlar olacak anlaşılan...
-
Fatih Terim Mehmet Topal’ı istiyor
Toplam 1
Yorum
black mehmet topal çok yararlı olur, nzonzi ile birlikte seri'yi, belhandayı rahatlatır.
-
Trabzonspor'da Sörloth fırtınası
Toplam 1
Yorum
baksoy Mykambede gerçek perfonmansına ulaşabilirse takımın go yükünü beraber çekerler ?
Alt liglerden haberler | 20.08.19 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.