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21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Menemenspor coştu

Menemenspor coştu

ekibi, Nijeryalı golcü ve G.Birliği’nden ’ı kadrosuna kattı.

1'inci Lig'de pazar günü oynayacağı Hatayspor maçına iddialı hazırlanan Menemenspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenileyen sarı-lacivertliler 1 haftadır denemeye aldığı Nijeryalı golcü 'la sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinde Plateau United takımında görev yapan 23 yaşındaki golcü imzayı attı. ekibi ayrıca, 'nden 'ı da kadrosuna dahil etti. 25 yaşındaki sağ bek, 1. Lig'de 81 maça çıktı.
23 yaşındaki futbolcu bir senelik imza attı
  1. 21.8.2019
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