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04 Ağustos 2019, Pazar
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Ümraniye Timsah’ı yedi: 3-1

Ümraniye Timsah’ı yedi: 3-1

TFF 1. Lig ekiplerinden , hazırlık maçında 'a 3-1 yenildi. İstanbul ekibini gollerini; Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve kaydetti.

, hazırlık maçında Süper Lig'den düşen 'u 3-1 mağlup etti. İstanbul ekibini gollerini; Ghislain Gimbert, Honore Gomis ve Valentin Lazar atarken, Timsah'ın tek golü Umut Meraş'tan geldi.
  1. 4.8.2019
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