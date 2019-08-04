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04 Ağustos 2019, Pazar
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Osmanlı ’ya emanet

Osmanlı Dalcı’ya emanet
TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine Mustafa getirildi. Osman Özköylü ile yollarını ayıran başkent ekibi, 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı Dalcı'ya önümüzdeki günlerde imzayı attıracak.
  1. 4.8.2019
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