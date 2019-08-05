Alt liglerden haberler (05.08.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Alt liglerden öne çıkan gelişmeleri fotomac.com.tr olarak derledik. İşte Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve 3.Lig'de yaşanan gelişmeler...
DADAŞ MÜCO
Süper Lig'e hiç beklemeden dönmek isteyen Erzurum son bombasını patlattı. Mavi-beyazlılar, Gazişehir'in sol beki Mücahit Albayrak'ı 1 yıllık kiraladı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon 24 müsabakada 2 asist yaptı. Zaman zaman sol açıkta da forma giyen Mücahit, Gazişehir'in şampiyonluğuna önemli katkıda bulundu.
LEO GÖNDERİLDİ
Erzurumspor, sol bek Leo Schwechlen ile yollarını ayırdı. Dadaşlar bu yaz; Cenk Ahmet, Tunay Deniz, Batuhan Artarslan, Cem Barlık, Aykut Demir, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Emre Gültekin, Gökhan Kardeş, Murat Uçar, Oltan Karakullukçu ve Pote'yi kadrosuna katmıştı.
DANY YERİNE YENİ FORVET
Akhisar kadroda bulunan yabancılar nedeniyle transfer yapamıyor. Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, forvet bölgesine yabancı takviyesi yapmak için stoper Dany'nin ayrılması gerektiğini söyledi.
ALİ ÖZGÜN MENEMEN'DE
1. Lig'in yeni ekibi Menemen, sezon bitiminde yollarını ayırdığı Ali Özgün ile yeniden anlaştı. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki santrforla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzaladı. Geçen sezon 31 maçta 12 gol atan Özgün, "Mutluyum" dedi.
ALTAY'IN B PLANI SARPONG
Altay yönetimi, Eskişehir'den ayrılan kanat oyuncusu İbrahim Sissoko'nun transferini bitirmek istese de yedeğini saklıyor. Siyahbeyazlılar, geçen sezon Xanthi'de oynayan Jeffrey Sarpong'a teklif götürecek. 31 yaşındaki oyuncu 2 sezon önce Elazığ'da forma giymişti.
YENİ TRANSFERLER GELEBİLİR
Bolu'da hazırlıklarını tamamlayan Adana Demir, üç günlük iznin ardından Adana'da toplanacak. Teknik direktör Ümit Özat, çok verimli bir kamp geçirdiklerini belirterek, "Yeni transferlerimizle birlikte mevcut oyuncularımızı yakından gördük" diye konuştu. kafasındaki 11'in yavaş yavaş oturduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Bundan sonra çalışmalar tesislerde sürecek. Burada en büyük sorun sıcak hava olacak. Yeni takviyeler gelebilir" yorumunu yaptı.
YENİ KALECİ ERENTÜRK
Erce Kardeşler'i Trabzon'a satan Altınordu, yeni kalecisini belirledi. Geçen sezon Karşıyaka'dan transfer edilen Erhan Erentürk, 1 numara olacak.
BURSASPOR'UN GÖZÜ TAHTADA
Bursaspor taraftarı, haftalardır açılması beklenen transfer tahtasına kilitlendi. Yeşil-beyazlılar, 42 gün önce kongrede seçilen Başkan Mesut Mestan'ın, tahtanın açılması için gerekli 24 milyon lirayı bir an önce bularak, transferleri yapmasını istiyor. 20.3 yaş ortalamasıyla çok genç bir kadroya sahip olan Timsah'a, en az 9-10 transfer yapılması bekleniyor.
DEMİR SAKARYA
TFF 2. Lig ekibi Sakaryaspor, Fenerbahçe U21'den Alparslan Demir'i 3 yıllığına kadrosuna kattı. 19 yaşındaki futbolcu; sol ve sağ kanat ile forvette görev yapıyor. Geçen sezon 10 maça çıkan Demir, 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Demir çok mutlu olduğuru söyledi.
FETHİYE RÜZGAR'I!
TFF 3. Lig ekibi Fethiyespor, son olarak Osmaniye FK forması giyen Hüseyin Rüzgar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ege ekibi bu sezon 16. transferini gerçekleştirdi. Geçen sezon 27 maçta 1 asist yapan genç isim kendisine güvenen yöneticilere teşekkür etti.
- 5.8.2019
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Toplam 1
Yorum
dogrucu şu işe bak.1.94 boyunda yavaş kalas biri alınmış birde buna seviniyolar.gsaray babel gibi adam varken birde yanına falcao yu alıyor .
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Trabzonspor Sturridge’de hâlâ favori
Toplam 1
Yorum
malazgirt 1071 fazla naz taraftarı da usandırır.
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Sistemi deniyoruz
Toplam 3
Yorum
BekoBJK Evet sabır gerekiyor ama bu artılar ve eksilerde ben pek artı göremedim hazırlık maçlarında. Bu sistemin oyuncusu değiller kanımca.
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