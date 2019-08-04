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04 Ağustos 2019, Pazar
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Yarenler'de

Dodo Yarenler'de

, ülkemizde daha önce 'da oynayan 32 yaşındaki orta saha ile anlaşmaya vardı.

Giray Bulak'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren , orta sahasına önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlı ekibin, Brezilyalı ön libero ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Ülkemizde daha önce forması giyen 32 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon Katar SC'ye transfer olmuştu. Dodo, 20 maçta oynarken; rakip ağları 1 kez sarstı. Yarenler, bu transfer döneminde orta sahasına 4. takviyesini yapmış olacak. Daha önce Errad Şekerci, Bilal Kısa ve Cumali Bişi'yi renklerine bağlamayı başarmıştı.

  1. 4.8.2019
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