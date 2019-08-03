Alt liglerden haberler (03.08.2019)
Altay'da Yılmaz bitti
Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, Samsunspor'la yollarını ayıracak olan Yılmaz Özeren'le el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hatay forması giyen 30 yaşındaki orta saha devre arasında transfer olduğu Samsunspor'da 13 karşılaşmaya çıkmıştı. Öte yandan gol yollarında sıkıntı yaşayan İzmir ekibi, yine Samsunspor forması giyen Bahattin Köse'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki forvet için pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.
Halil Menemen'de
Menemenspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İstanbulspor'dan sol kanat Halil İbrahim Sönmez'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 11 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Trabzonspor altyapısında yetişen Halil; Orhangazi, Gebzespor, Ünyespor, Sandıklıspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor kulüplerinde görev aldı.
Hazırlık maçı yarıda kaldı
Balıkesirspor ile Afjet Afyon arasında dün Afyon'da oynanan hazırlık maçı çıkan tartışma nedeniyle yarıda kaldı. Mücadele 2-1 Balıkesir'in üstünlüğüyle devam ederken 62. dakikada ortam gerildi. Çıkan tartışma üzerine Balıkesir'in hocası Ali Tandoğan takımı soyunma odasına götürdü. Bir süre sahada bekleyen hakemler Balıkesirspor sahaya çıkmayınca mücadeleyi bitirdi.
Mehmet Uşak'ta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Utaş Uşak, Mehmet Bektaş'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Etimesgut'ta 18 maçta 2 gol atan kanat oyuncusu 1 yıllık imzayı attı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Altay, Samsunspor'la yollarını ayıracak olan Yılmaz Özeren'le el sıkıştı. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Hatay forması giyen 30 yaşındaki orta saha devre arasında transfer olduğu Samsunspor'da 13 karşılaşmaya çıkmıştı. Öte yandan gol yollarında sıkıntı yaşayan İzmir ekibi, yine Samsunspor forması giyen Bahattin Köse'yi gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 25 yaşındaki forvet için pazarlıklara başlayacağı ifade edildi.
Halil Menemen'de
Menemenspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı İstanbulspor'dan sol kanat Halil İbrahim Sönmez'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon 11 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki oyuncu, 2 gol kaydetti. Trabzonspor altyapısında yetişen Halil; Orhangazi, Gebzespor, Ünyespor, Sandıklıspor, Konyaspor, Çaykur Rizespor kulüplerinde görev aldı.
Hazırlık maçı yarıda kaldı
Balıkesirspor ile Afjet Afyon arasında dün Afyon'da oynanan hazırlık maçı çıkan tartışma nedeniyle yarıda kaldı. Mücadele 2-1 Balıkesir'in üstünlüğüyle devam ederken 62. dakikada ortam gerildi. Çıkan tartışma üzerine Balıkesir'in hocası Ali Tandoğan takımı soyunma odasına götürdü. Bir süre sahada bekleyen hakemler Balıkesirspor sahaya çıkmayınca mücadeleyi bitirdi.
Mehmet Uşak'ta
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Utaş Uşak, Mehmet Bektaş'ı renklerine bağladı. Geçen sezon Etimesgut'ta 18 maçta 2 gol atan kanat oyuncusu 1 yıllık imzayı attı.
- 3.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
Alt liglerden haberler (03.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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