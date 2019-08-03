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03 Ağustos 2019, Cumartesi
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Son dadaş Mücahit

Son dadaş Mücahit

BB Erzurumspor, savunmasına önemli bir takviye yaptı. Mavi-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gazişehir'le Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren 30 yaşındaki sol bek 'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.

Yeniden Süper Lig'e dönmek için iddialı bir kadro oluşturan BB Erzurumspor, savunmasına önemli bir takviye yaptı. Mavi-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gazişehir'le Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren 30 yaşındaki sol bek 'ı 1 yıllığına renklerine bağladı. Kariyerine Çaykur Rizespor altyapısında başlayan tecrübeli oyuncu, Başakşehir'in altyapısı ve Ümraniyespor formaları da giydi. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Gazişehir Gaziantep'e transfer olan Mücahit, kırmızı-siyahlı formayla 7 karşılaşmaya çıkarken; rakip ağları 1 kez sarstı.
  1. 3.8.2019
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