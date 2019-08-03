Son dadaş Mücahit
BB Erzurumspor, savunmasına önemli bir takviye yaptı. Mavi-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Gazişehir'le Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren 30 yaşındaki sol bek Mücahit Albayrak'ı 1 yıllığına renklerine bağladı.
- 3.8.2019
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
osman demirci Ersun Yanal maç sonu demeç vermeyi bilmiyor..Max Krause iyi özetledi..üç beş kelime ile .
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor!
Toplam 2
Yorum
FB.li 32 yaşında ününü elemis adam. Yazıklar olsun
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‘İyi ki doğdun Hasan hoca’
Toplam 1
Yorum
ahmet karaoglanogullarıdan iyiki doğdun hasan sas hocam.
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