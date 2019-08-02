Alt liglerden haberler (02.08.2019)
Hatayspor, Akhisar'la yollarını ayıran Helder Barbosa'yı bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki Portekizli sol kanat, geçen sezon 41 karşılaşmada 5 gol, 5 asistle oynadı.
Okan Kurt Adana'da
Transfer çalışmalarını sürdüren Adanaspor, geçen sezon Fortuna Köln forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Adil Kurt'u 2 yıllığına renklerine bağladı.
Keçiören'de iki imza birden
Keçiörengücü, Rıdvan Şimşek ile Senegalli futbolcu Boubacar Dialiba'yı transfer etti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Şimşek ile 2 yıllık, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Boubacar Dialiba ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kısa Kısa
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen'de forvet arayışları sürüyor. Adanaspor'lu Famoussa Kone'yle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Macaristan'ın Honved takımında forma giyen David N'Goga'a kanca attı.
1922 Konyaspor, Tokatspor'dan Anıl Şahin'i kadrosuna kattı. Kariyerine Kartal'da başlayan 26 yaşındaki sol bek; İnegöl ve Pendik formaları da giydi. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de karşılaşmada görev yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Başkan Osman Taş istifa etti. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Taş, resmi siteden zor günlerde şehrin büyük kısmından destek görmediklerini belirterek görevi bıraktıklarını açıkladı.
Forvet arayışlarını sürdüren Akhisar, Poepon ve Emeghara'nın ardından Nijeryalı forvet Kennedy Igboananike'yi de listesine ekledi. 30 yaşındaki golcü, geçen sezon Suudi Arabistan''ın Al Hazm takımında 16 maçta 4 gol attı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa BŞB'nin, yeni sezonda Manisa Futbol Kulübü adıyla mücadele edeceği açıklandı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Altınordu'dan sağ bek Ömer Kandemir (26)
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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