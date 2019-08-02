Alt liglerden haberler (02.08.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Alt liglerden haberler (02.08.2019)

Alt liglerden haberler (02.08.2019)

Alt liglerden haberler (02.08.2019)
Barbosa Hatayspor'a
Hatayspor, Akhisar'la yollarını ayıran Helder Barbosa'yı bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki Portekizli sol kanat, geçen sezon 41 karşılaşmada 5 gol, 5 asistle oynadı.

Okan Kurt Adana'da
Transfer çalışmalarını sürdüren , geçen sezon Fortuna Köln forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Adil Kurt'u 2 yıllığına renklerine bağladı.

Keçiören'de iki imza birden
Keçiörengücü, Rıdvan Şimşek ile Senegalli futbolcu Boubacar Dialiba'yı transfer etti. 28 yaşındaki savunma oyuncusu Rıdvan Şimşek ile 2 yıllık, 31 yaşındaki kanat oyuncusu Boubacar Dialiba ile de 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kısa Kısa
TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen'de forvet arayışları sürüyor. Adanaspor'lu Famoussa Kone'yle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Macaristan'ın Honved takımında forma giyen David N'Goga'a kanca attı.

1922 Konyaspor, Tokatspor'dan Anıl Şahin'i kadrosuna kattı. Kariyerine Kartal'da başlayan 26 yaşındaki sol bek; İnegöl ve Pendik formaları da giydi. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz sezon 2. Lig'de karşılaşmada görev yaptı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Başkan Osman Taş istifa etti. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Taş, resmi siteden zor günlerde şehrin büyük kısmından destek görmediklerini belirterek görevi bıraktıklarını açıkladı.

Forvet arayışlarını sürdüren Akhisar, Poepon ve Emeghara'nın ardından Nijeryalı forvet Kennedy Igboananike'yi de listesine ekledi. 30 yaşındaki golcü, geçen sezon ''ın Al Hazm takımında 16 maçta 4 gol attı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa BŞB'nin, yeni sezonda Manisa Futbol Kulübü adıyla mücadele edeceği açıklandı. Öte yandan yeşil-beyazlılar, Altınordu'dan sağ bek Ömer Kandemir (26)
  1. 2.8.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (02.08.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN