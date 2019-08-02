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02 Ağustos 2019, Cuma
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Demir 'Şen'lendi

Demir 'Şen'lendi

TFF 1. Lig ekiplerinden , geçmişte Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla girmeye hazırlanan , Türk futbolunun yakından tanıdığı bir ismi renklerine bağladı. Lacivert- mavillier, geçmişte Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları da giyen 'i renklerine bağladı. Güney temsilcisi, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

BİR YILDIR OYNAMIYOR
Süper Lig'de son olarak Konyaspor forması giyen ve bir yıldır futboldan uzak kalan Volkan Şen'in boş mukaveleye imza attığı bildirildi. Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından yapılan anlaşmanın ardından direkt takımın kampına katılan Volkan Şen, çalışmalara başladı. Tecrübeli ismin, özel program dahilinde çalışmalar yapacağı bildirildi.

  1. 2.8.2019
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