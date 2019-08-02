Demir 'Şen'lendi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, geçmişte Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
BİR YILDIR OYNAMIYOR
Süper Lig'de son olarak Konyaspor forması giyen ve bir yıldır futboldan uzak kalan Volkan Şen'in boş mukaveleye imza attığı bildirildi. Bir süredir devam eden görüşmelerin ardından yapılan anlaşmanın ardından direkt takımın kampına katılan Volkan Şen, çalışmalara başladı. Tecrübeli ismin, özel program dahilinde çalışmalar yapacağı bildirildi.
- 2.8.2019
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
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