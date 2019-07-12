Çotanak şov
Süper Lig için kolları sıvayan Giresunspor, kadrosuna iki önemli ismi birden kattı. Yeşil-beyazlılar, Gençlerbirliği'nden ayrılan Ahmet İlhan Özek (31) ve Bekir Yılmaz'la (31) 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Karadeniz ekibinin başkanı Sacit Ali Eren yeni transferler için, "Ahmet İlhan'ın tecrübesiyle Giresun'a güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Bekir'le yapılan anlaşma da her iki taraf için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. Ahmet, geçen sezon 21 maçta 2 gol, 5 asistle oynarken; 31 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmayı başardı.
- 12.7.2019
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin fernando-ndiaye bozuldu en az bu kalite olmalı öyle topal şu bu olacaksa yandık.onyekuruda giderse 3 önemli oyuncu şu an yok
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Diagne: Oynarsam kazanırız!
Toplam 2
Yorum
austin maalesef gs transferde aslında iyi gitmiyor takım yaşlandırıldı genç oyunculara yatırım hiç yok.durmadan kalite kaybediyor
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Beşiktaş Andres Lioi'yi gündemine aldı
Toplam 2
Yorum
eray alper potuk,epuranu,mehmet topal gibi oyuncular gelirse çok iyi olur yerli olarak
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