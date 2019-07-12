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12 Temmuz 2019, Cuma
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Çotanak şov

Çotanak şov

için kolları sıvayan Giresunspor, kadrosuna iki önemli ismi birden kattı. Yeşil-beyazlılar, 'nden ayrılan (31) ve 'la (31) 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibinin başkanı Sacit Ali Eren yeni transferler için, "Ahmet İlhan'ın tecrübesiyle 'a güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Bekir'le yapılan anlaşma da her iki taraf için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. Ahmet, geçen sezon 21 maçta 2 gol, 5 asistle oynarken; 31 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmayı başardı.

  1. 12.7.2019
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