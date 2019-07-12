Çotanak şov

Karadeniz ekibinin başkanı Sacit Ali Eren yeni transferler için, "Ahmet İlhan'ın tecrübesiyle Giresun'a güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Bekir'le yapılan anlaşma da her iki taraf için hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu. Ahmet, geçen sezon 21 maçta 2 gol, 5 asistle oynarken; 31 karşılaşmada 4 kez ağları sarsmayı başardı.