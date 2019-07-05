Alt liglerden haberler (05.07.2019) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
05 Temmuz 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Alt liglerden haberler (05.07.2019)

liglerden haberler (05.07.2019)

Alt liglerden haberler (05.07.2019)

lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.

HATAYSPOR'DA BOBO İDDİASI
Hatay, Bobo'yu gündemine aldı. Bordo- beyazlılar, son olarak Alanya'da oynayan ve kontratını fesheden Beşiktaşlı eski golcüyü radarına aldı. Tekrar 'ye gelmeye hazırlanan 34 yaşındaki Bobo'nun Hatay'la her konuda anlaştığı ve eşini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Sambacı, geçen sezon 2. devrede forma giymediği ekibinde 14 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

NOURİ, ÜMRANİYE'DE
Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. 2. Ligi'nde Ajaccio forması giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon 33 maçta 6 gol, 5 asistle oynadı.

LAWAL, K.GÜMRÜK'TE
1. Lig'in yeni ekibi F.Karagümrük, Türkiye'den tanıdık bir isim, Nijeryalı orta saha Lawal'ı transfer etti. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Mersin İY, , , Osmanlı ve 'de oynadı. Son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al İttihad'da forma giydi.

FERHAT, SAMSUN'DA
TFF 2. Lig'in şampiyonluk adaylarından , geçen sezon Altay'da oynayan orta saha 'yla 2 yıllık imza attı. ekibiyle kontratı sona eren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 31 karşılaşmada, 2 de gol attı.

  1. 5.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alt liglerden haberler (05.07.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN