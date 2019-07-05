Alt liglerden haberler (05.07.2019)
Alt lig takımları önümüzdeki sezon hazırlıklarına ve transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Alt lig takımlarından haberleri fotomac.com.tr olarak derledik.
HATAYSPOR'DA BOBO İDDİASI
Hatay, Bobo'yu transfer gündemine aldı. Bordo- beyazlılar, son olarak Alanya'da oynayan ve kontratını fesheden Beşiktaşlı eski golcüyü radarına aldı. Tekrar Türkiye'ye gelmeye hazırlanan 34 yaşındaki Bobo'nun Hatay'la her konuda anlaştığı ve eşini ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Sambacı, geçen sezon 2. devrede forma giymediği Akdeniz ekibinde 14 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.
NOURİ, ÜMRANİYE'DE
Ümraniyespor, Cezayir asıllı Fransız futbolcu Riad Nouri'yi kadrosuna kattı. Orta sahada görev yapan 34 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Fransa 2. Ligi'nde Ajaccio forması giyen tecrübeli orta saha, geçen sezon 33 maçta 6 gol, 5 asistle oynadı.
LAWAL, K.GÜMRÜK'TE
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi F.Karagümrük, Türkiye'den tanıdık bir isim, Nijeryalı orta saha Lawal'ı transfer etti. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Mersin İY, Adana Demirspor, Eskişehir, Osmanlı ve Kayseri'de oynadı. Son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde Al İttihad'da forma giydi.
FERHAT, SAMSUN'DA
TFF 2. Lig'in şampiyonluk adaylarından Samsunspor, geçen sezon Altay'da oynayan orta saha Ferhat Çulcuoğlu'yla 2 yıllık imza attı. İzmir ekibiyle kontratı sona eren 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 31 karşılaşmada, 2 de gol attı.
- 5.7.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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