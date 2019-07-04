Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2019, Perşembe
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'ten orta sahaya takviye

Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye

Spor Toto 1. Lig ekibi , Nijeryalı futbolcu 'ı kadrosuna dahil etti. Lawal, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve gibi takımlarda forma giymişti.

Spor Toto 1. Lig ekibi , Nijeryalı futbolcu 'ı kadrosuna dahil etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Lawal, kariyerinde , , Eskişehirspor, ve İstikbal Mobilya Kayserispor'da oynadı.

Nijeryalı oyuncu, son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymişti.

  1. 04.07.2019
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