Fatih Karagümrük'ten orta sahaya takviye
Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Raheem Lawal'ı kadrosuna dahil etti. Lawal, Türkiye'de daha önce Kayserispor ve Osmanlıspor gibi takımlarda forma giymişti.
Spor Toto 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Nijeryalı futbolcu Raheem Lawal'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Lawal, kariyerinde Mersin İdmanyurdu, Adana Demirspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'da oynadı.
Nijeryalı oyuncu, son olarak ise Birleşik Arap Emirlikleri'nde forma giymişti.
- 04.07.2019
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
istanbullum bulunduğu ortamda saman alevi gibi parladı takım değiştirdiğinde hangi takıma giderse gitsin çok kısa zamanda sönecektir
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
cimbom3231 Mbaye Diagne de galatasaraya gol kralı olarak geldi ama maçlarda ne kadar saç baş yoldurttuğunu unutmayın. o kadarda ısrara gerek yok.
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Galatasaraylı taraftarlar Vedat Muriç'i istemiyor
Toplam 4
Yorum
Ronaldinho sait Gomis daha iyi vedat muriç den
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