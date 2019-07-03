Alt liglerden haberler (03.07.2019)

SIRA DEL VALLE'DE

Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Giresunspor, bombayı patlattı... Yeşil-beyazlılar, geçen sezon Gazişehir'le Süper Lig'e yükselen Yonathan Del Valle'yle prensip anlaşmasına vardı. Takımıyla yollarını ayıran 29 yaşındaki sol kanatın, önümüzdeki günlerde resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Türkiye kariyerine 2015'te Kasımpaşa ile start veren Venezuelalı oyuncu, ardından Bursaspor ve Gazişehir formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 26 maçta 7 gol, 6 asistlik performans gösteren Del Valle, Süper Lig'de 54 karşılaşmada 6 gol, 8 asistle oynadı.

FACCHİNİ ÇOTANAK'TA

Son olarak Bodrum'dan Orhan Aktaş'a imza attıran Giresunspor, 36 yaşındaki Brezilyalı eldiven Adriano Facchini'yi renklerine bağladı. Son olarak Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Batin'de oynayan tecrübeli file bekçisi, 1 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı.

ÖZKAN'DAN TFF'YE ZİYARET

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. Nezaket ziyaretinde 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ve Alkın Kalkavan ile Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Altınordu Kulübü İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge de yer aldı.

ALTAY İÇ HAREKATTA

Altay'da sportif direktör Özden Töraydın, iç transferde sözleşmesi sona eren sağ kanat Oğuzhan ve stoper İbrahim Öztürk'ün ardından stoper Gençer'le de prensip anlaşmasına varıldığını söyledi. Bu isimlerin cuma günü Afyonkarahisar'daki kampta yer alacağını belirten Töraydın, "Serbest kalan futbolcuların durumları belirsiz. Bir süre daha bekleyeceğiz. Transfer piyasası durgun. Önümüzü görmeden adım atmayı düşünmüyoruz" dedi.

MANU GİTTİ BURHAN GELİYOR

Elvis Manu'yu Çin'e gönderen Akhisarspor, Hollandalı oyuncunun boşluğunu Burhan Eşer'le dolduruyor. Yeşil-siyahlılar, Mehmet Altıparmak'ın raporu doğrultusunda Osmanlıspor'la yollarını ayıran 34 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte anlaşma sağladı. Diyarbakır, G.Birliği, Eskişehir, Mersin İY, Sivas formaları giydikten sonra 2017-18'de Erzurumspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli oyuncunun resmi imza atması bekleniyor. Burhan geçen sezon 32 maçta 7 gol kaydetti.

ERGİN MENEMEN'DE

İzmir ekibi, 32 yaşındaki golcü futbolcu ile prensipte anlaştı. Giresun'dan ayrılan Keleş, resmi imza atacak.

AYTEKİN NEVŞEHİR'DE

TFF 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'un yeni hocası Ergün Aytekin oldu. Aytekin, Şanlıurfaspor, Pazarspor, Bugsaş, Kasımpaşa, Erzin Bld ve Tarsus gibi köklü kulüplerde teknik direktörlük yaptı.

ALPER VE ERGUN TAMAM

Takımı Ergün Aytekin'e emanet eden Nevşehir Belediye, dış transferde de boş durmadı. Osmaniye'nin kanat oyuncusu Alper Yener (26) ve tecrübeli forveti Ergun Cengiz'le (31) resmi sözleşme imzalandı.

KARŞIYAKA'DA 2 İMZA BİRDEN

TFF 3. Lig'de iç transfer çalışmalarına resmen başlayan Karşıyaka, takımın iki yıldızı Mustafa Aşan(30) ve Hakan Kuş'la (25) sözleşme yeniledi. Geçen sezon attığı 12 golle takımın en skorer ismi olan Hakan ve 5 yıldır forma giydiği yeşil-kırmızılıların kaptanlığını da yapan Mustafa dün birer yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

BAYKAL BİTTİ

TFF 3. Lig ekibi Osmaniyespor, Payasspor'un tecrübeli golcüsü Ahmet Baykal'la anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki forvet geçtiğimiz sezon 29 karşılaşmada görev yaptı ve 10 kez gol sevinci yaşadı. Ahmet daha önce Kırklareli, Bak Spor, Keçiörengücü ve Osmanlıspor'da oynadı.

ALTINORDU ERSEL'İ KAPTI

Altınordu, Afjet Afyonspor'la sözleşmesi sona eren Ersel Aslıyüksek'le prensip anlaşmasına vardı. 26 yaşındaki sağ kanatın sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacağı öğrenildi. Kartal, G.Birliği, Samsun, Erzurum, Gümüşhane gibi takımlarda görev yapan Ersel, geçen sezon 31 maçta 5 kez ağları sarsmayı başardı.

BURAK TOKER ALİAĞA'DA

Yeni sezona 3. Lig parolası ile hazırlanan Bölgesel Amatör Lig'in güçlü temsilcisi Aliağa FK, dış transferde ilk hamlesini yaptı. Sarı-siyahlılar geçtiğimiz sezon Çubuk Spor forması giyen başarılı orta saha oyuncusu Burak Toker'i renklerine bağladı. Toker, Aliağa FK'ya şampiyonluk hedefi ile geldiğini ifade etti.

GALİP SAMSUN'A

TFF 2. Lig ekibi Samsunspor, Osmanlıspor'la sözleşmesi sona eren Galip Güzel'i bitirme noktasına getirdi. 32 yaşındaki orta sahanın, ufak pürüzlerin giderilmesinin ardından imzayı atması bekleniyor. Galip geçen sezon A. Demir ve Osmanlı formalarıyla 29 maçta 5 gol attı.

ZİNDAN ALTIN SÜRSÜRÜ'DE

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Elazığ'ı temsil edecek olan Sürsürüspor, önemli bir forvet takviyesi yaptı. Daha önce bek oyuncusu Hakkı Öncü'yü renklerine bağlayan turuncu siyahlılar, Elazığ futbolunun yakından tanıdığı Zindan Altın'ı da transfer etti. Zindan, İşitme Engelliler Milli Takımı'nda da mücadele ediyor.

HAMZA KELKİT'TE

Tarihinde ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek Kelkit Belediye Hürriyetspor, son olarak Adıyaman 1954'te forma giyen 22 yaşındaki orta saha Hamza İpekçi'yi kadrosuna kattı. Genç oyuncu geçen sezon 16 maçta 1 kez ağları sarsmıştı.

TRANSFER BORSASI

BAL'ın yeni ekiplerinden Aydın Yıldızspor, kadrosuna iki takviye yaptı. Mavi-beyazlılar, Çal Belediye'nin tecrübeli eldiveni Süleyman Genal (31) ve Torbalı'nın orta sahası Halil Acer'i (24) renklerine bağladı.

Osmanlıspor'da savunma oyuncusu Anıl Karaer, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alacakları ödenmediği gerekçesiyle bu yola başvuran 30 yaşındaki stoper, geçen sezon 31 maçta oynadı.

Kırşehirspor 15 gün önce anlaştığı teknik sorumlu Ercümend Hülakü Coşkundere ile yollarını ayırdı. 55 yaşındaki hocayla fikir ayrılıkları yaşandığı ve bu kararın ortak şekilde alındığı vurgulandı.

Alanya ekibi Kestelspor, Araklı 1961'de dikkat çeken Mehmet Küçükdurmuş'la anlaştı. 3. Lig'de 42 maçta 3 golü bulunan 25 yaşındaki forvet, BAL'da ise 41 karşılaşmada 19 kez ağları sarstı.

3. Lig hedefiyle sezona hazırlanan Bucak Belediye Oğuzhanspor, Kale Belediye'nin 29 yaşındaki stoperi Halim Demirok'u kadrosuna kattı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 19 maçta görev yapmıştı.

Boca Juniors'ta yetişen ve 6 yıldır ülkemizde forma giyen Lucas Rodriguez'in (25), Türk vatandaşı olacağı iddia edildi. Son olarak Dersim'de oynayan Arjantinli forvet, BAL'da 107 maçta 60 gol kaydetti.

Isparta 32, G.Saray altyapısından yetişen Akın Alkan'la anlaşmaya vardı. Son olarak Soma forması giyen 27 yaşındaki sol bek; Van, Diyarbakır, Zonguldak, Nilüfer, Muğla gibi takımlarda da görev yaptı.