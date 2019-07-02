Çapa, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, geçen sezon zorlu bir süreç yaşadıklarını dile getirdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde yeni bir sezona başladıklarını ve zorlukları yine hep beraber aşacaklarını belirten Çapa, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon, geçen sezonlardan kolay olmayacak. Hepimizin amacı, Eskişehirspor'un bir an önce tekrar düzlüğe çıkabilmesi. Bunun için de el birliğiyle sahiplenirsek işimizi kolaylaştırmış oluruz. Ümit ediyorum ki güzel bir sezon bitiririz. Yine hikayesi bol olan, belki değişik yüzleri kazandırdığımız bir süreci yaşarız. Hem Eskişehirspor hem de Türk futbolu kazanmış olur. Sezona eksi 6 puanla başlamak üzücü bir şey. Geçen sezon 31 Ağustos'a kadar transfer tahtası ile ilgili ümitlenmiştik ancak olmadı. İlk 8 haftaya baktığınızda 4 puan aldığımızı görüyoruz. Sezonu bitirmiş olduğumuz kadroyla tekrar başlayabilirsek 6 puan, büyük bir fark değil."

Çapa, takıma katılmayan yerli ve yabancı futbolcular ile bire bir görüştüğünü, belirli ödemelerin yapılmasının ardından oyuncuların yakın bir zamanda takıma katılacağını aktardı.

Polonya'da kamp yapacaklarını anımsatan Çapa, şunları kaydetti:

"Tesadüfen gelişen bir organizasyon oldu. Kamp organizasyonlarıyla uğraşan arkadaşlarımız var. Aslında hem Polonya hem de Afyonkarahisar kampı, Beşiktaş için organize edilmiş bir kamptı. Bir iki hafta önce arkadaşımız aradı, 'Biz, Beşiktaş için böyle bir kamp süreci ayarlamıştık ancak onlara Japonya'dan iyi bir teklif geldi, oraya gidecekler. Oranın parası ödendi, size herhangi bir maliyeti olmayacak. Eskişehirspor'un durumunu biliyoruz, sizi de çok yakından tanıyoruz, bunu size sunmak isterim.' dedi. Biz de teşekkür ettik. Yönetime programı anlattım. Yönetimimiz de olumlu karşıladı."

Bu arada Eskişehirspor, gerçekleştirdiği antrenmanla 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına başladı.