Alt liglerden haberler (02.07.2019)

AKHİSAR SERVETE KONDU

Transferin gözde isimlerinden olan Akhisarlı Elvis Manu'nun yeni durağı Çin oldu. 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat, Çin Süper Lig ekiplerinden Beijing Renhe'yle sözleşme imzaladı. Akhisar'ın 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Manu'nun transferinden kasasına 2 milyon euro (13 milyon TL) koyacağı öğrenildi. Türkiye kariyerine 2017'de G.Birliği'nde başlayan hücum oyuncusu, kırmızı-siyahlı formayla 26 maçta 6 gol atarken; Akhisar'da ise 41 karşılaşmada 10 kez ağları sarsmayı başardı.

ALTAY'DA CANER SESLERİ

İzmir ekibi, bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki sağ bek Caner Arıcı'yı gündemine aldı. Anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi. Sait Karafırtınalar yönetiminde sezona ididalı bir giriş yapmak isteyen Altay'ın, geçen sezon Osmanlıspor'da forma giyen Caner Arıcı'yla ilgilendiği öğrenildi. Sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki sağ bekin, İzmir ekibine sıcak baktığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Geçen sezon başkent ekibinde play-off heyecanı yaşayan tecrübeli futbolcu, 31 maçta 1 kez rakip ağları sarstı. Caner kariyerinde Balıkesir, Alanya, Y. Malatya ve Giresun formaları da giydi. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin Afyonkarahisar kampı, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın bedelli askerlik görevini yapan futbolcuların beklenmesini istemesi üzerine 5 Temmuz'a ertelendi.

MESTAN'DA İZİN ÇIKTI

Bursaspor'da takımdan ayrılacakları konuşulan Ertuğrul Ersoy ve Okan Kocuk'a, başka kulüplerle görüşmeleri için onay verildi. Yeşil-beyazlı ekibin başkanı Mesut Mestan, iki futbolcunun Süper Lig'de oynama isteklerini kendilerine ilettiğini ve bu konuda oyunculara izin verdiklerini açıkladı.

ÖZBALTA'YLA 3 YIL DAHA

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Keçiörengücü, genç teknik adamı Serkan Özbalta'yla 3 yıllık nikah tazeledi. Mart 2018'de başkent ekibindeki görevine başlayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, 51 maçta 2.08 puan ortalaması yakaladı ve takımı 1. Lig'e taşıdı.

TAŞYÜREK'TEN 1 YILLIK İMZA

Süper Lig'i hedefleyen Ümraniyespor, 46 yaşındaki teknik direktör Ahmet Taşyürek ve 9 sezondur sportif direktörlük görevini sürdüren Ergün Keleş'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Keleş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İstanbul ekibinden ayrılma kararı aldığını duyurmuşu.

ÇOTANAK SOLU KAPATTI?

Giresunspor yeni sezon öncesi ilk dış transferini savunma hattına yaptı. Yeşilbeyazlılar, son olarak Bodrumspor forması giyen ve kontratı sona eren 24 yaşındaki sol bek Orhan Aktaş'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu, geçtiğimiz sezon 31 maçta 4 golle dikkat çekmişti.?

SAMSUN'DA 54. YIL COŞKUSU

Mutlak şampiyonluk parolasıyla 2. Lig'de hazırlıklarına başlayan Samsunspor'da, 54. kuruluş yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Atakum ilçesinde bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, tezahüratların ardından takımlarının kuruluş tarihini simgeleyen 1965 meşale yaktı. Yoğun katılımın yaşandığı gecede ortaya renkli görüntüler çıkarken; Samsunspor yönetim kurulu üyeleri de kutlamadaki yerlerini aldı.

TFF 2. Lig ekibi Bandırmaspor, teknik direktörlük koltuğunu Serdar Bozkurt'a emanet etti. 42 yaşındaki hoca, son olarak Sarıyer'i çalıştırmıştı.

3. Lig'de Ahmet Yavuz'la yollarını ayıran Nazilli Belediye, teknik direktörlük için Erman Güraçar'a teklif götürdü. İlk görüşmenin olumlu geçtiği ifade edildi.

Manisa BŞB'de altyapı teknik sorumluluğu görevine getirilen Levent Bayraktar, "Manisa'da büyük bir potansiyel var, büyük işler yapacağız" dedi.

Karşıyaka'da sözleşmeleri sona eren Mustafa Aşan, Hakan Kuş ve Arif, yuvada kalıyor. Ödeme planındaki pürüzler ortadan kalkınca imzalar atılacak.