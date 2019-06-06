Bursa sil baştan
06 Haziran 2019, Perşembe
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sil baştan

Bursa sil baştan

Timsah 23 Haziran’daki kongreyi bekliyor. 6 futbolcu takımdan ayrılmak istediğini iletti. Yeni teknik adam merak ediliyor. Başkan takımın kaderini çizecek.

Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp küme düşen ilk takım olan , kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek. Camia 16-23 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Adaylık için başvuru süresi 8 Haziran Cumartesi 17.00'de doluyor. Henüz aday çıkmaması kafalarda soru işareti yaratsa da kulislerde eski bakan ile Hüseyin Akdemir'in isimleri geçiyor. Sözleşmesi süren ancak teklif geldiğini iletip ayrılmak isteyen Aytaç, Yusuf Erdoğan, Badji, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Shehu'nun durumu kongreden sonra belli olacak.

  1. 6.6.2019
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