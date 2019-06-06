Bursa sil baştan
Timsah 23 Haziran’daki kongreyi bekliyor. 6 futbolcu takımdan ayrılmak istediğini iletti. Yeni teknik adam merak ediliyor. Başkan takımın kaderini çizecek.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp küme düşen ilk takım olan Bursaspor, kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek. Camia 16-23 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Adaylık için başvuru süresi 8 Haziran Cumartesi 17.00'de doluyor. Henüz aday çıkmaması kafalarda soru işareti yaratsa da kulislerde eski bakan Faruk Çelik ile Hüseyin Akdemir'in isimleri geçiyor. Sözleşmesi süren ancak teklif geldiğini iletip ayrılmak isteyen Aytaç, Yusuf Erdoğan, Badji, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Shehu'nun durumu kongreden sonra belli olacak.
- 6.6.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
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