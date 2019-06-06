Bursa sil baştan

Süper Lig'i şampiyon tamamlayıp küme düşen ilk takım olan Bursaspor, kadrosunu büyük ölçüde değiştirecek. Camia 16-23 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Adaylık için başvuru süresi 8 Haziran Cumartesi 17.00'de doluyor. Henüz aday çıkmaması kafalarda soru işareti yaratsa da kulislerde eski bakan Faruk Çelik ile Hüseyin Akdemir'in isimleri geçiyor. Sözleşmesi süren ancak teklif geldiğini iletip ayrılmak isteyen Aytaç, Yusuf Erdoğan, Badji, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Shehu'nun durumu kongreden sonra belli olacak.