Süper Lig özeti (03.06.19)
04 Haziran 2019, Salı
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özeti (03.06.19)

Süper Lig özeti (03.06.19)

Spor Toto 'de öne çıkan detayları ve önemli gelişmeleri FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan gelişmeler...

TFF'DEN BAYRAM KUTLAMASI
TFF, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda özetle, " ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.

GENÇLER'DE ROTA ŞİFO MEHMET
Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'nde arayışları devam ediyor. Başkanvekili Arif Ölmez, daha önce iki kez takımı çalıştıran 'le bir ön görüşme gerçekleştirdi.

MANU'NUN TALİBİ ÇOK
Akhisar'da? transferin gözdesi Manu'ya, eski takımı G.Birliği, ve K.Paşa'nın talip olduğu öğrenildi. 2021'e kadar kontratı olan 25 yaşındaki golcü için yüklü bir bonservis isteneceği vurgulandı.

DENİZLİ'DE İÇ TRANSFER
Ligin yeni ekibi , orta saha Aissati ve kaleci Stachowiak için geri sayımda. İki oyuncuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcayan yeşil- siyahlıların önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.

PAŞA'DA 4 ADAY VAR
'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. 4 saatlik İbrahim Üzülmez macerasının ardından Bayram Bektaş, Erol Bulut, gibi önemli teknik adamlarla temasların sürdüğü, lacivert-beyazlıların eski hocası 'e de geri dönüş yaşanabileceği öğrenildi.

  1. 4.6.2019
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