Süper Lig özeti (03.06.19)

TFF'DEN BAYRAM KUTLAMASI

TFF, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda özetle, "Futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.



GENÇLER'DE ROTA ŞİFO MEHMET

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkanvekili Arif Ölmez, daha önce iki kez takımı çalıştıran Mehmet Özdilek'le bir ön görüşme gerçekleştirdi.



MANU'NUN TALİBİ ÇOK

Akhisar'da? transferin gözdesi Manu'ya, eski takımı G.Birliği, Malatya ve K.Paşa'nın talip olduğu öğrenildi. 2021'e kadar kontratı olan 25 yaşındaki golcü için yüklü bir bonservis isteneceği vurgulandı.



DENİZLİ'DE İÇ TRANSFER

Ligin yeni ekibi Denizli, orta saha Aissati ve kaleci Stachowiak için geri sayımda. İki oyuncuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcayan yeşil- siyahlıların önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.



PAŞA'DA 4 ADAY VAR

Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. 4 saatlik İbrahim Üzülmez macerasının ardından Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal gibi önemli teknik adamlarla temasların sürdüğü, lacivert-beyazlıların eski hocası Kemal Özdeş'e de geri dönüş yaşanabileceği öğrenildi.