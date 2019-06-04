Süper Lig özeti (03.06.19)
Spor Toto Süper Lig'de öne çıkan detayları ve önemli gelişmeleri FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte Süper Lig'de öne çıkan gelişmeler...
TFF'DEN BAYRAM KUTLAMASI
TFF, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda özetle, "Futbol ailemizin, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz" ifadeleri yer aldı.
GENÇLER'DE ROTA ŞİFO MEHMET
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör arayışları devam ediyor. Başkanvekili Arif Ölmez, daha önce iki kez takımı çalıştıran Mehmet Özdilek'le bir ön görüşme gerçekleştirdi.
MANU'NUN TALİBİ ÇOK
Akhisar'da? transferin gözdesi Manu'ya, eski takımı G.Birliği, Malatya ve K.Paşa'nın talip olduğu öğrenildi. 2021'e kadar kontratı olan 25 yaşındaki golcü için yüklü bir bonservis isteneceği vurgulandı.
DENİZLİ'DE İÇ TRANSFER
Ligin yeni ekibi Denizli, orta saha Aissati ve kaleci Stachowiak için geri sayımda. İki oyuncuyu takımda tutmak için yoğun mesai harcayan yeşil- siyahlıların önemli bir mesafe kat ettiği belirtildi.
PAŞA'DA 4 ADAY VAR
Kasımpaşa'da teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor. 4 saatlik İbrahim Üzülmez macerasının ardından Bayram Bektaş, Erol Bulut, Mesut Bakkal gibi önemli teknik adamlarla temasların sürdüğü, lacivert-beyazlıların eski hocası Kemal Özdeş'e de geri dönüş yaşanabileceği öğrenildi.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
Yorum
10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
Toplam 1
Yorum
yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Fortounis’e 18 milyon euro
Toplam 1
Yorum
ozi fiko 2 milyon vermiştir
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