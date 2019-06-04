Alt liglerin özeti (03.06.19)
04 Haziran 2019, Salı
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Alt liglerin özeti (03.06.19)

Alt liglerin özeti (03.06.19)

1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak siz değerli takipçilerimiz için derledik. İşte detaylar...

HATAYSPOR'A PALUT MÜJDESİ
Hatayspor'un bu sezon gösterdiği performansta büyük pay sahibi olan İlhan Palut'un takımda kalacağı bildirildi. Bordo-beyazlı kurmaylarla bir araya gelen 42 yaşındaki genç çalıştırıcı, önümüzdeki sezon da devam etme isteğini iletti. Yapılan görüşmelerin ardından, başta Yeni olmak üzere birçok takımdan teklif alan Palut'un Hatay'da kalacağı netleşti.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Manisa BŞB, Toprak Kırtoğlu ismi üzerinde yoğunlaştı. Sportif Direktör Levent Devrim'in bayramdan sonra Kırtoğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi. 47 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak Akhisar'da antrenörlük görevini yürütmüştü.

3. Lig ekibi Karşıyaka'nın defansı Muhammet Fatih Öztekin, 1. Lig takımlarını peşine taktı. 24 yaşındaki oyuncunun, İstanbulspor ve Ümraniyespor'un listesinde olduğu öğrenildi. Karşıyaka altyapısında yetişen Fatih, geçtiğimiz sezon 34 maçta oynayarak istikrarlı bir performans ortaya koydu.

Gazişehir'in kaptanı Ahmet Kesim, Gaziantep'e verdikleri '' sözünü tuttukları için mutlu olduğunu söyledi. Başarılı oyuncu, "Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah Gaziantep şehri Süper Lig'e renk katacaktır. İnşallah daha nice güzel başarılara imza atacağız. Buna eminim" diye konuştu.

Yeni sezon hazırlık programını netleştiren Altınordu, 5 Temmuz'da top başı yapacak. 12 Temmuz'a kadar tesislerde çalışacak ekibi, 15-26 Temmuz'da 'da kampta olacak. Ayrıca yurtdışında hazırlık maçı oynamayı planlayan Altınordu, ve Marsilya'yla görüşmelerini sürdürüyor.

  1. 4.6.2019
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