Kerimoğlu sesleri
Eskişehirspor'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, Fuat Çapa'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı. Fuat Çapa’yla anlaşamayan Eskişehir, Tugay Kerimoğlu ile görüşmelere start verdi.
Eskişehirspor'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, Fuat Çapa'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı. Kırmızı-siyahlılar, transfer planlamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatiflere yöneldi. İlk olarak Tugay Kerimoğlu ile temas kurulduğu öğrenildi.
Şanlıurfaspor'daki görevinden 2016'da ayrılan ve o tarihten sonra TV'de yorumculuk yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının, teklife olumlu dönüş yaptığı belirtildi. Tarafların Ramazan Bayramı sonrasında bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. M. City ve G.Saray'da antrenörlük yapan Kerimoğlu, anlaşma sağlanırsa kariyerindeki ikinci takımı çalıştıracak.
- 4.6.2019
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Galatasaray'dan Mevlüt Erdinç hamlesi!
Toplam 2
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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Yusuf Günay'dan çağrı: Fikret Orman istifa etmeli
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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ozi fiko 2 milyon vermiştir
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