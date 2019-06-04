Kerimoğlu sesleri
04 Haziran 2019, Salı
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Kerimoğlu sesleri

Kerimoğlu sesleri

'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, 'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı. Fuat Çapa’yla anlaşamayan , ile görüşmelere start verdi.

'da kısa süre önce göreve gelen Başkan Osman Taş ve yönetimi, 'yla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sonuç alamadı. Kırmızı-siyahlılar, planlamasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle alternatiflere yöneldi. İlk olarak ile temas kurulduğu öğrenildi.

Şanlıurfaspor'daki görevinden 2016'da ayrılan ve o tarihten sonra TV'de yorumculuk yapan 48 yaşındaki çalıştırıcının, teklife olumlu dönüş yaptığı belirtildi. Tarafların Ramazan Bayramı sonrasında bir araya gelerek transfere resmiyet kazandırması bekleniyor. M. City ve G.Saray'da antrenörlük yapan Kerimoğlu, anlaşma sağlanırsa kariyerindeki ikinci takımı çalıştıracak.

  1. 4.6.2019
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