Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Nermin Hodzic'i transfer etti.Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Bosna Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya takımlarından Domzale'de forma giymişti.
- 04.06.2019
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10ur Mevlüt mü? Barbunya pilaki alıp yesek daha iyi. Top toplayacak ise olabilir.
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yorumm başarızılığına nasıl kılıf uyduracaklar , yani tabiiki meyve veren ağaç taşlanır,türkiyenin tek gerçeği gs.ye çamur atmaya devam diyecekler
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Adana Demirspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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