Adana Demirspor'da transfer

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı Murat Sancak ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Bosna Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya takımlarından Domzale'de forma giymişti.