Adana Demirspor'da transfer
03 Haziran 2019, Pazartesi
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Demirspor'da

Adana Demirspor'da transfer

1. Lig ekiplerinden Demirspor, orta saha oyuncusu 'i etti.Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki Nermin Hodzic, mavi-lacivertli takımın başkanı ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki , mavi-lacivertli takımın başkanı ile bir araya gelerek 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Bosna Hersekli Hodzic, son olarak Slovenya takımlarından Domzale'de forma giymişti.


  1. 04.06.2019
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