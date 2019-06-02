TFF 1.Lig'de günün özeti! (02.06.19)
Liglerin bitmesiyle hareketlenen TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan gelişmeler...
Altınordu, sezon başında F.Bahçe'ye gönderdiği Barış Alıcı'yı gündemine aldı. Sezonu Yeni Malatya'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sağ kanatın, F.Bahçe'deki durumuna göre harekete geçileceği öğrenildi. Barış, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
DEMİR, ÖZAT'LA DEVAM
Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Mavi-lacivertliler, lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığını ve tecrübeli hocanın takımda kalacağını duyurdu.
MENEMEN'E KAYYUM ŞOKU
Menemenspor'da 25 Mayıs'ta Tahir Şahin'in başkan olduğu kongrededeki tüm kararlar, mahkeme kararıyla askıya alındı. Kesin sonuç çıkana kadar, sarı-lacivertli kulübe kayyum atanacağı bildirildi.
FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR O'NUN PEŞİNDE
TFF 3. Lig'e düşen Manisaspor'un 18 yaşındaki orta sahası Mehmet Can Kocabaş için Fenerbahçe ve Başakşehir'in teklif ileteceği öğrenildi.
KARŞIYAKA YÖNETİMİ İBRA ETTİ
Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı ve yönetimi ibra edildi. 31 Aralık 2018'de 67 milyon TL olan borcun, 57 milyon TL'ye düştüğü açıklandı.
ALTAY İMZAYA YAKIN
Boluspor ile sözleşmesi sona erecek Bentley'le (30) görüşmelerini sürdüren Altay'ın, Nijeryalı on numarada imzaya yakın olduğu bildirildi.
- 2.6.2019
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Galatasaray Jimmy Durmaz'ı transfer etti
Toplam 5
Yorum
UA37 ALINSA İYİ OLUR. TÜRK STATÜSÜNDE OYNUYOR. GENÇLERBİRLİĞİNDE İYİ İŞLER ÇIKARDI
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Galatasaray Selçuk İnan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı!
Toplam 3
Yorum
TEŞEKKÜRLER KAPTAN ÇOK İYİ OLDU. SELÇUK KAPTAN GS DA VE TAKIMIN BAŞINDA KALMALIYDI. TEŞEKKÜR EDİYORUZ SELÇUK KAPTANIMIZA.
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İanis Hagi elden kaçtı
Toplam 1
Yorum
muammer Hagi bu cocugu getirdi kimse ilgilenmedi,kacan balik buyuk olurmus
TFF 1.Lig'de günün özeti! (02.06.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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