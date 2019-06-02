TFF 1.Lig'de günün özeti! (02.06.19) – Fotomaç – 02 Haziran 2019
02 Haziran 2019, Pazar
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TFF 1.Lig'de günün özeti! (02.06.19)

TFF 1.Lig'de günün özeti! (02.06.19)

Liglerin bitmesiyle hareketlenen TFF 1.Lig, 2. Lig ve 3. Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik. İşte alt liglerde yaşanan gelişmeler...

Altınordu, sezon başında F.Bahçe'ye gönderdiği 'yı gündemine aldı. Sezonu Yeni Malatya'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sağ kanatın, F.Bahçe'deki durumuna göre harekete geçileceği öğrenildi. Barış, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

DEMİR, ÖZAT'LA DEVAM
, teknik direktör ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Mavi-lacivertliler, lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığını ve tecrübeli hocanın takımda kalacağını duyurdu.

MENEMEN'E KAYYUM ŞOKU
Menemenspor'da 25 Mayıs'ta Tahir Şahin'in başkan olduğu kongrededeki tüm kararlar, mahkeme kararıyla askıya alındı. Kesin sonuç çıkana kadar, sarı-lacivertli kulübe atanacağı bildirildi.

VE BAŞAKŞEHİR O'NUN PEŞİNDE
TFF 3. Lig'e düşen Manisaspor'un 18 yaşındaki orta sahası Mehmet Can Kocabaş için Fenerbahçe ve 'in teklif ileteceği öğrenildi.

KARŞIYAKA YÖNETİMİ İBRA ETTİ
Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı ve yönetimi ibra edildi. 31 Aralık 2018'de 67 milyon TL olan borcun, 57 milyon TL'ye düştüğü açıklandı.

ALTAY İMZAYA YAKIN
ile sözleşmesi sona erecek Bentley'le (30) görüşmelerini sürdüren Altay'ın, Nijeryalı on numarada imzaya yakın olduğu bildirildi.

  1. 2.6.2019
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