TFF 1.Lig'de günün özeti! (02.06.19)

Altınordu, sezon başında F.Bahçe'ye gönderdiği Barış Alıcı'yı gündemine aldı. Sezonu Yeni Malatya'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki sağ kanatın, F.Bahçe'deki durumuna göre harekete geçileceği öğrenildi. Barış, geçtiğimiz sezon 25 maçta 2 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

DEMİR, ÖZAT'LA DEVAM

Adana Demirspor, teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı. Mavi-lacivertliler, lig maçları devam ederken yeni sözleşme imzalandığını ve tecrübeli hocanın takımda kalacağını duyurdu.

MENEMEN'E KAYYUM ŞOKU

Menemenspor'da 25 Mayıs'ta Tahir Şahin'in başkan olduğu kongrededeki tüm kararlar, mahkeme kararıyla askıya alındı. Kesin sonuç çıkana kadar, sarı-lacivertli kulübe kayyum atanacağı bildirildi.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR O'NUN PEŞİNDE

TFF 3. Lig'e düşen Manisaspor'un 18 yaşındaki orta sahası Mehmet Can Kocabaş için Fenerbahçe ve Başakşehir'in teklif ileteceği öğrenildi.

KARŞIYAKA YÖNETİMİ İBRA ETTİ

Karşıyaka'da Turgay Büyükkarcı ve yönetimi ibra edildi. 31 Aralık 2018'de 67 milyon TL olan borcun, 57 milyon TL'ye düştüğü açıklandı.

ALTAY İMZAYA YAKIN

Boluspor ile sözleşmesi sona erecek Bentley'le (30) görüşmelerini sürdüren Altay'ın, Nijeryalı on numarada imzaya yakın olduğu bildirildi.