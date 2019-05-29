Vukovic imzaya kaldı
Tarihinde ilk kez 1. Lig’de mücadele edecek Menemenspor, 5 yıldır Balıkesir forması giyen Hırvat kaleci Vukovic’in transferini bitiriyor.
Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor'da Tahir Şahin'in başkan seçilmesinin ardından yeni yapılanma için kollar sıvandı. Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren sarılacivertliler, sportif direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda Balıkesirspor'un kalecisi Andrija Vukovic'le temasa geçti.
Son 5 sezonunu Bal-Kes'te geçiren 35 yaşındaki eldivenin, maddi sıkıntılar yüzünden kulübe veda edeceği ve Menemen'e imza atacağı iddia edildi. Kariyerinde Zadar ve RNK Split formaları da giyen Vukovic, 2014-2015'in devre arasında transfer olduğu kırmızı-beyazlı ekipte toplam 125 karşılaşmaya çıktı.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
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