TFF 1.Lig'de günün özeti! (29.05.19)

FİNAL MAÇINA YOĞUN İLGİ

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Gazişehir Gaziantep-Hatayspor maçının bilet satışları sürüyor. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yarın 21.45'te oynanacak karşılaşmanın 15 ile 25 TL arasında değişen biletlerine yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

AKİGOLAR'DAN BEYAZ SAYFA

7 yıllık Süper Lig macerası son bulan Akhisar'da, kongre için geri sayıma geçildi. Adaylığını açıklayan Ekrem Kayserili, "Dere geçerken at değiştirilmez diye sustuk. Artık yeni bir başlangıç zamanı" sözleriyle mevcut başkan Hüseyin Eryüksel'e tepki gösterdi.

ÖZKÖYLÜ'NÜN AYRILIK VAKTİ

Play-off yarı finalinde Gazişehir'e penaltılarla mağlup olan Osmanlıspor'da, teknik direktör Osman Özköylü maç sonunda istifa sinyalleri vermişti. Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 47 çalıştırıcının, teklifleri değerlendirmek için yönetimden izin isteyeceği öğrenildi.

ŞİMŞEKLER'DE OPERASYON

BİR yandan teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlayan Samsunspor, diğer yandan da gelecek sezon için kadro çalışması yapıyor. Takımda fazla oyuncu bulunduğunu belirleyen kulüp profesyonelleri, 15'e yakın oyuncuyla yolları ayıracak. 35 futbolculu kadroyu küçültecek Samsun, ardından transferde kolları sıvayacak.

ALTAY'DA 3. EKMEKÇİOĞLU DÖNEMİ?

Altay'da olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu, 149 üyenin katıldığı kongrede 105 oy alarak üst üste üçüncü kez başkanlık görevine getirildi. Siyah-beyazlı ekibin kongresinde Ekmekçioğlu dönemi ibra edilirken; açıklanmayan toplam borcun ise yaklaşık 50 milyon TL olduğu öğrenildi.

MANİSA'DA TAŞKIN DEVRİ SONA ERDİ

1.Lig biletini kaçıran Manisa BŞB'de teknik direktör Taner Taşkın'la yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Taner Taşkın ve ekibine kulübümüze verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında kendilerine başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli teknik adamın ismi Menemenspor'la anılıyor.