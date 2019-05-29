Şampiyon Karagümrük

Spor Toto 1. Lig'in yeni temsilcisi Fatih Karagümrük oldu... Kırmızı-siyahlılar, Bursa'da oynanan TFF 2. Lig Play-Off finalinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Sezon boyunca takımını sırtlayan Erkan Zengin'in yine müthiş bir performans sergilediği karşılaşmada Selçuk Alibaz ve Ahmet Aras kaydetti. 69. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Selçuk, yerden yaptığı sert vuruşla golü attı ve İstanbul ekibini öne geçirdi: 1-0. Fatih Karagümrük, 87'de skoru belirledi. Sağ kanattan hızla kat eden yıldız futbolcu Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçip son çizgiye indikten sonra pasını Ahmet Aras'a çıkardı. Müsait durumdaki Ahmet Aras, topu filelere gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Karagümrük'lü oyuncular maç sonunda şampiyonluk kupasını kaldırırken büyük coşku yaşadı. Takım şampiyonluğu taraftarlarla kutladı.



SÜLEYMAN HURMA: BAYRAKLARINIZI SANDIKTAN ÇIKARIN

Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, maç sonunda çok mutlu olduklarını söyledi. TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen takımı kutlayan Hurma, "Karagümrük'ü aldığım zaman, 'Bayrakları sandıklardan çıkarın' demiştim. Bir söz vermiştim. Bunu başardık. Çok köklü bir camia. Karagümrük, bir sonraki yıl Süper Lig'e yükselecek ve ülkemizi Avrupa'da temsil edecek" diye konuştu.



HOCA BAŞLADI FUTBOLCU BİTİRDİ!

Karagümrük'ün şampiyonluğundaki ilginç bir olay dikkat çekti. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Barış Özbek, sezon başında Karagürük'te antrenör olarak göreve başlamıştı. Devre arasında futbolcu lisansını çıkaran Özbek, dünkü final maçında sahada yer aldı. Hoca olarak lige başlayan Barış Özbek, futbolcu olarak şampiyon oldu.



SABAHA KADAR KUTLAMA YAPILDI

Türk futbolunun efsane kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün şampiyonluğu ilçede coşkuyla kutlandı. Bursa'da elde edilen tarihi başarıyla Spor Toto 1. Lig'e yükselen Karagümrük'ün taraftarları Fatih'te sahur vaktine kadar şampiyonluk kutlaması yaptı. Bursa'da takımı yalnız bırakmayan Karagümrüklü futbolseverlerle de İstanbul dönüşünde takımı konvoy eşliğinde takip ederek coşkuyu yaşadılar.