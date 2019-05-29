Şampiyon Karagümrük – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Şampiyon Karagümrük

Şampiyon Karagümrük

2. Lig play-off finalinde ’da Sakaryaspor ile karşılaşan ve ’ın golleriyle rakibini devirerek 1. Lig’e adını yazdırdı.

1. Lig'in yeni temsilcisi oldu... Kırmızı-siyahlılar, 'da oynanan 2. Lig Play-Off finalinde karşılaştığı Sakaryaspor'u 2-0 yenerek şampiyon oldu. Sezon boyunca takımını sırtlayan 'in yine müthiş bir performans sergilediği karşılaşmada ve kaydetti. 69. dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Selçuk, yerden yaptığı sert vuruşla golü attı ve ekibini öne geçirdi: 1-0. Fatih Karagümrük, 87'de skoru belirledi. Sağ kanattan hızla kat eden yıldız futbolcu Erkan Zengin, rakip savunma oyuncularını geçip son çizgiye indikten sonra pasını Ahmet Aras'a çıkardı. Müsait durumdaki Ahmet Aras, topu filelere gönderdi: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Karagümrük, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Karagümrük'lü oyuncular maç sonunda şampiyonluk kupasını kaldırırken büyük coşku yaşadı. Takım şampiyonluğu taraftarlarla kutladı.

SÜLEYMAN HURMA: BAYRAKLARINIZI SANDIKTAN ÇIKARIN
Fatih Karagümrük'ün başkanı , maç sonunda çok mutlu olduklarını söyledi. TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenen takımı kutlayan Hurma, "Karagümrük'ü aldığım zaman, 'Bayrakları sandıklardan çıkarın' demiştim. Bir söz vermiştim. Bunu başardık. Çok köklü bir camia. Karagümrük, bir sonraki yıl 'e yükselecek ve ülkemizi Avrupa'da temsil edecek" diye konuştu.

HOCA BAŞLADI FUTBOLCU BİTİRDİ!
Karagümrük'ün şampiyonluğundaki ilginç bir olay dikkat çekti. Bir dönem forması da giyen , sezon başında Karagürük'te antrenör olarak göreve başlamıştı. Devre arasında futbolcu lisansını çıkaran Özbek, dünkü final maçında sahada yer aldı. Hoca olarak lige başlayan Barış Özbek, futbolcu olarak şampiyon oldu.

SABAHA KADAR KUTLAMA YAPILDI
Türk futbolunun efsane kulüplerinden Fatih Karagümrük'ün şampiyonluğu ilçede coşkuyla kutlandı. Bursa'da elde edilen tarihi başarıyla Spor Toto 1. Lig'e yükselen Karagümrük'ün taraftarları Fatih'te sahur vaktine kadar şampiyonluk kutlaması yaptı. Bursa'da takımı yalnız bırakmayan Karagümrüklü futbolseverlerle de İstanbul dönüşünde takımı konvoy eşliğinde takip ederek coşkuyu yaşadılar.

  1. 29.5.2019
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