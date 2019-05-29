Denizlispor'da transfer çalışmaları
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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'da çalışmaları

Denizlispor'da transfer çalışmaları

1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve 9 yıl sonra Spor Toto 'e tekrar çıkan , iç transferde 'le anlaşmaya vardı.

'da, gelecek sezon 'de mücadele edecek takımı oluşturmak için çalışmalarına başlandı. Önceliği iç transfere veren kulüp, futbolcularından 'ün sözleşmesini uzattı.

Anlaşmanın sağlandığını ilk olarak Denizlispor Başkanı duyurdu. 2019-2020 sezonu öncesi yapılan ilk transferi, sosyal medya hesabından açıklayan Çetin, "Kerem Can ile yola devam." ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Çetin, kulüp internet sitesinde yer alan açıklamasında ise şu görüşlerini aktardı:

"Süper Lig'e çıktığımızdan beri hem ulusal kanallarda hem Denizli'nin yerel medyasında Denizlispor'un yapacağı transferler konuşuluyor. Basın mensuplarımız her fırsatta bana ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma bu konuda sorularını yöneltiyorlar. 10'un üzerinde transfer yapacağız. Scout ekibimizi kurduk. Yerli ve yabancı bazı oyuncularla görüşmelerimiz devam ediyor. Transfer bütçemizi 70 milyon lira olarak belirledik. Elimizdeki kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu kulübün sokağa atılacak parası yok. En çok verim alacağımız futbolcuları en uygun bedellerle getirmeye çalışıyoruz. Önceliğimiz iç transfer. Bunun içinde 2018-2019 sezonunda takımımızda oynamış ama hali hazırda sözleşmesi biten ya da bitmek üzere olan futbolcularımız da var. İlk olarak da Kerem Can ile anlaştık. Kendi oyuncumuzla devam edecek olmaktan dolayı mutluyuz. 1. Lig'de şampiyonluk için beraber mücadele ettik. Şimdi Süper Lig'de ilk 5 için mücadele edeceğiz."

  1. 29.05.2019
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