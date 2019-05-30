Alt liglerin özeti (29.05.19)

KARAGÜMRÜK'ÜN 14 YILLIK HASRET BİTTİ

TFF 2. Lig play-off finalinde Sakarya'yı 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 14 yıl sonra Spor Toto 1. Lig'e adını yazdırdı. İstanbul'un Fatih ilçesinde 1926'da Karagümrük İdmanyurdu adıyla kurulan kulüp, 1. Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alırken, daha sonra 2., 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de mücadele etti. Kırmızı-siyahlılar, 1984'ten beri Süper Lig'de de yer almıyor.



ÖZKÖYLÜ: BİZ BİR AİLEYİZ

Gazişehir'e elenen Osmanlı'nın rövanşta devre arası soyunma odasındaki kavga, gündeme bomba gibi düştü. Bazı oyuncuların Osman Özköylü'ye saldırdıkları iddia edilmişti. Özköylü, "Küçük bir tartışma yaşadık. Ama neticede sezon kapandı ve bitti. Biz bir aileyiz" dedi.



ESKİŞEHİRSPOR'DA OSMAN TAŞ ADAY

Eskişehirspor'un başkanvekili Osman Taş, bugünkü olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Taş, "Eskişehirspor'u kimseye avuç açmayacak bir kulüp haline getirmek istiyoruz. İlk hedefimiz elimizdeki futbolcuların maaşlarını ödeyip kadroyu korumak" diye konuştu.



ALİHAN KUBALAS ALTAY'IN RADARINDA

Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Altay, A.Gücü'yle sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Alihan Kubalas'ı listeye aldı. İzmir ekibinde, Ulaş Zengin'in Süper Lig takımları tarafından takip edilmesi, kontratı biten Gençer Cansev'le henüz anlaşılamaması rotayı defans göbeğine çevirdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, geçen sezon 19 karşılaşmada oynadı.



SEFA MANİSA YOLUNDA

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off hedefini 1 puanla kaçıran Altınordu'da kontratı biten sağ kanat Sefa Yılmaz'a TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa BŞB'nin talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibinde 5 gol atan 29 yaşındaki gurbetçinin Manisa'nın cazip teklifine sıcak baktığı bildirildi.



MENEMEN TAKİPTE

Tarihinde ilk kez yer alacağı 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Menemenspor, transfere hız verdi. Balıkesir'in Hırvat kalecisi Vukovic'le görüşen sarı-lacivertliler, Bolusporlu orta saha İshak Çakmak'ın da peşinde. Kontratı bitecek olan İshak'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.