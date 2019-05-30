Alt liglerin özeti (29.05.19)
30 Mayıs 2019, Perşembe
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Alt liglerin özeti (29.05.19)

Alt liglerin özeti (29.05.19)

1.Lig, 2.Lig ve TFF 3.Lig'deki önemli gelişmeleri ve detayları FOTOMAC.COM.TR olarak derledik. İşte detaylar...

KARAGÜMRÜK'ÜN 14 YILLIK HASRET BİTTİ
2. Lig play-off finalinde 'yı 2-0 mağlup eden , 14 yıl sonra 1. Lig'e adını yazdırdı. 'un Fatih ilçesinde 1926'da Karagümrük İdmanyurdu adıyla kurulan kulüp, 1. Lig'de son olarak 2004-2005'te yer alırken, daha sonra 2., 3. Lig ve 'de mücadele etti. Kırmızı-siyahlılar, 1984'ten beri 'de de yer almıyor.

ÖZKÖYLÜ: BİZ BİR AİLEYİZ
Gazişehir'e elenen Osmanlı'nın rövanşta devre arası soyunma odasındaki kavga, gündeme bomba gibi düştü. Bazı oyuncuların 'ye saldırdıkları iddia edilmişti. Özköylü, "Küçük bir tartışma yaşadık. Ama neticede sezon kapandı ve bitti. Biz bir aileyiz" dedi.

ESKİŞEHİRSPOR'DA OSMAN TAŞ ADAY
'un başkanvekili Osman Taş, bugünkü olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Başkan adayı Taş, "Eskişehirspor'u kimseye avuç açmayacak bir kulüp haline getirmek istiyoruz. İlk hedefimiz elimizdeki futbolcuların maaşlarını ödeyip kadroyu korumak" diye konuştu.

ALİHAN KUBALAS ALTAY'IN RADARINDA
Spor Toto 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Altay, A.Gücü'yle sözleşmesi sona eren eski oyuncusu Alihan Kubalas'ı listeye aldı. ekibinde, Ulaş Zengin'in Süper Lig takımları tarafından takip edilmesi, kontratı biten Gençer Cansev'le henüz anlaşılamaması rotayı defans göbeğine çevirdi. 27 yaşındaki tecrübeli stoper, geçen sezon 19 karşılaşmada oynadı.

SEFA MANİSA YOLUNDA
Spor Toto 1. Lig'de Play- Off hedefini 1 puanla kaçıran Altınordu'da kontratı biten sağ kanat 'a TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa BŞB'nin talip olduğu öğrenildi. İzmir ekibinde 5 gol atan 29 yaşındaki gurbetçinin Manisa'nın cazip teklifine sıcak baktığı bildirildi.

MENEMEN TAKİPTE
Tarihinde ilk kez yer alacağı 1. Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Menemenspor, transfere hız verdi. Balıkesir'in Hırvat kalecisi Vukovic'le görüşen sarı-lacivertliler, Bolusporlu orta saha İshak Çakmak'ın da peşinde. Kontratı bitecek olan İshak'la yapılan ilk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi.

  1. 30.5.2019
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