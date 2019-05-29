Adanasporlu kaleci İrfan Can Eğribayat Çizme Yolcusu
İtalyan temsilcisinin, 20 yaşındaki kaleci için girişimlere başlayacağı öğrenildi. İki kulübünün yetkililerinin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi bekleniyor
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Adanaspor'un 20 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı gündemine aldı. Son haftada ligde kalmayı başaran Çizme ekibinin, yeni sezon kadro planlamasına başladığı ifade edilirken; uzun süredir takipte olduğu genç eldiven için harekete geçeceği öğrenildi. Sportif direktör Perinetti'nin gelecek vaat eden futbolcu olarak gördüğü İrfan için ilerleyen günlerde turuncu-beyazlı yetkililerle görüşme yapacağı bildirildi.
KULÜBÜN ALTYAPISINDAN
Adanaspor altyapısında yetişen genç yeteneğin bonservisi için 500 bin euro teklif edileceği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon turuncu-beyazlı formayı sırtına geçiren ve 22 maçta terleten İrfan Can, bu sezon ise 19'u lig, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplamda 20 maça çıktı. Aynı zamanda Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen 20 yaşındaki oyuncu, çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez ayyıldızlı formayı taşıdı. Başarılı eldivenin, yetiştiği kulüp olan Adanaspor'la 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 29.5.2019
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Adanasporlu kaleci İrfan Can Eğribayat Çizme Yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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