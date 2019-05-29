Altınordu parlıyor

ALTINORDU PARLIYOR

Yetiştirdiği oyuncuların satışıyla kasasını dolduran Altınordu, transfer dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinde geçen sezon Liege'in kapısından dönen kaleci Erce'nin yanı sıra ismi Süper Lig ekipleriyle anılan sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, ön libero Oğulcan ve stoper Recep'in cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği ifade edildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, oyuncuların satış önceliğini Avrupa ekiplerine verdiği ifade edildi.

HAKAN'A ÇİFTE KANCA

Karşıyaka formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Hakan Kuş, Spor Toto 1. Lig ekiplerinin radarına girdi. Boluspor, İstanbulspor ve Giresunspor'un 25 yaşındaki forveti takip ettiği öğrenildi. Önceliğinin Kaf- Kaf olduğunu söyleyen ve sözleşmesi sona erecek Hakan'ın, kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Arsin, Balçova Yaşam ve Çine Madran'da da oynayan başarılı oyuncu, bu sezon 33 maçta 12 kez ağları sarstı.