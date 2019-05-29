Altınordu parlıyor – Fotomaç – 29 Mayıs 2019
29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Altınordu parlıyor

Altınordu parlıyor

Yetiştirdiği oyuncuların satışıyla kasasını dolduran Altınordu, dönemine damga vurmaya hazırlanıyor.

ALTINORDU PARLIYOR

Yetiştirdiği oyuncuların satışıyla kasasını dolduran Altınordu, dönemine damga vurmaya hazırlanıyor. ekibinde geçen sezon Liege'in kapısından dönen kaleci Erce'nin yanı sıra ismi ekipleriyle anılan sağ bek Kerim, sol bek Yusuf, ön libero Oğulcan ve stoper Recep'in cazip bir teklif gelmesi halinde satılabileceği ifade edildi. Başkan 'ın, oyuncuların satış önceliğini Avrupa ekiplerine verdiği ifade edildi.

HAKAN'A ÇİFTE KANCA
Karşıyaka formasıyla sergilediği performansla dikkat çeken Hakan Kuş, 1. Lig ekiplerinin radarına girdi. , İstanbulspor ve Giresunspor'un 25 yaşındaki forveti takip ettiği öğrenildi. Önceliğinin Kaf- Kaf olduğunu söyleyen ve sözleşmesi sona erecek Hakan'ın, kararını önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Arsin, Balçova Yaşam ve Çine Madran'da da oynayan başarılı oyuncu, bu sezon 33 maçta 12 kez ağları sarstı.

  1. 29.5.2019
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