Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lige yükseldi!
TFF 2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.
Fatih Karagümrük takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.
- 28.05.2019
- Güncelleme: 29.05.2019 01:17
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
eray abdullah avcı yanında arda turan visca irfan can mahmut tekdemir alınsın
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal Kagawanın yanında ljajic in lafı bile olmaz
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Beşiktaş'ta forvete yeni aday! Nottingham Forest’tan Ansarifard
Toplam 4
Yorum
karakartal kagawayı almayan yönetim sonradan çok pişman olacak.ibretlik hata yaptı yönetim
Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lige yükseldi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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