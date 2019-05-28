Karagümrük 1. Lige yükseldi!
28 Mayıs 2019, Salı
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1. Lige yükseldi!

Fatih Karagümrük Spor Toto 1. Lige yükseldi!

2. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 2-0 yenerek 1. Lig'e yükselen , şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda İstanbul ekibinin zaferiyle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Fatih Karagümrüklü futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

Maçın son düdüğüyle beraber adeta bayram havası yaşayan Fatih Karagümrüklüler, hatıra fotoğrafları çektirip şampiyonluğu kutladı.

takımı, düzenlenen seremoniyle şampiyonluk kupası ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinen aldı.

  1. 28.05.2019
  2. Güncelleme: 29.05.2019 01:17
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