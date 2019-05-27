Yok böyle maç

Spor Toto 1. Lig'de play-off'tan finale kalan ilk ekip Hatayspor oldu. Yarı finalde 0-0'ın rövanşında Hatay'da oynanan maç muhteşem anlara sahne oldu. Maça etkili başlayan taraf Adana Demir oldu. Konuk ekip, 30'da Berk Yıldız'ın ceza sahası dışından soluyla yaptığı plaseyle öne geçti. İkinci yarıda Hatay şov vardı. 52'de Hatay, Hamza ile skoru eşitledi, 53'te VAR ile iptal edildi.



İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

60'ta Hatay'da Selim, skoru eşitledi: 1-1. 62'de ev sahibi bu kez Caner ile öne geçti ama bu gol de iptal edildi. 65'te Gökhan Karadeniz sol çaprazdan düzgün vurdu: 2-1. 90+3'te sağ kanattan orta açan Adil'in topu kalecinin büyük hatasında ağlarla buluştu. Bu sonuç Adana'ya yarıyordu fakat 90+6'da Mirkan skoru belirledi ve Hatay'ı finale taşıdı.



'FİNALİ HAK ETTİK'

Hatay Teknik Direktörü İlhan Palut, 90+6'da gelen golle büyük sevinç yaşadı. Sahanın içinde turlayan Palut, maç sonunda finali hak ettiklerini söyledi. Başarılı çalıştırıcı, "Çok iyi oynadık. Finali hak ettik. Çok mutluyuz" dedi.



KALECİ AKIN AĞLADI

Hatay kalecisi Akın Alkan, galibiyet golüyle gözyaşlarına hâkim olamadı. Adana Demirspor'un 90+3'te Adil ile öne geçtiği golde büyük hata yapan 29 yaşındaki file bekçisi, 90+6'da atılan ağların sarsılmasıyla ağladı.