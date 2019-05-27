TFF. 1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



HOROZ 53'E BASTI

26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan Denizlispor 53'üncü yaşına bastı. Taraftarlar kuruluş günü ve Süper Lig'e yükselmenin şerefine şehirde toplanarak kutlamalar yaptı. Yeşil-siyahlılar, şehirdeki İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşarak organizasyon düzenledi.



PAİXAO ZAM İSTEDİ

Spor Toto 1. Lig'de attığı 29 golle rekor kıran Marcao Paixao, Altay'dan 3 katı maaş talep etti. Kontratında yüzde 10 artış bulunan Portekizli santrfora yüzde 30'luk zam teklif edildi ancak 34 yaşındaki futbolcu yüzde 300 zam istedi. Uzlaşma sağlanmazsa Paixao satılacak.



'OLACAKSA KALIRIM'

Giresunspor'un başına geçtikten sonra ligde tutmayı başaran Erkan Sözeri, yeni yapılacak seçimi bekliyor. Sözeri, "Şampiyonluğa oynayan bir takım kurulacaksa, gelecek oyuncu grubuyla, tesisleriyle buna hazır olunacaksa devam etmeyi düşünüyorum" dedi.



MENEMEN İDDİALI

Menemen'in yeni Başkanı Tahir Şahin, kulübü güzel bir geleceğin beklediğini söyledi. "Herkesi kucaklayacağız" diyen Başkan Şahin, "Ben bu camiaya belediye başkanı olarak yaklaşık 20 yıl hizmet ettim. Birlik ve beraberlikle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.