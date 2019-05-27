TFF 1. Lig'den haberler (26.05.2019)
TFF. 1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
TFF. 1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.
HOROZ 53'E BASTI
26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan Denizlispor 53'üncü yaşına bastı. Taraftarlar kuruluş günü ve Süper Lig'e yükselmenin şerefine şehirde toplanarak kutlamalar yaptı. Yeşil-siyahlılar, şehirdeki İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşarak organizasyon düzenledi.
PAİXAO ZAM İSTEDİ
Spor Toto 1. Lig'de attığı 29 golle rekor kıran Marcao Paixao, Altay'dan 3 katı maaş talep etti. Kontratında yüzde 10 artış bulunan Portekizli santrfora yüzde 30'luk zam teklif edildi ancak 34 yaşındaki futbolcu yüzde 300 zam istedi. Uzlaşma sağlanmazsa Paixao satılacak.
'OLACAKSA KALIRIM'
Giresunspor'un başına geçtikten sonra ligde tutmayı başaran Erkan Sözeri, yeni yapılacak seçimi bekliyor. Sözeri, "Şampiyonluğa oynayan bir takım kurulacaksa, gelecek oyuncu grubuyla, tesisleriyle buna hazır olunacaksa devam etmeyi düşünüyorum" dedi.
MENEMEN İDDİALI
Menemen'in yeni Başkanı Tahir Şahin, kulübü güzel bir geleceğin beklediğini söyledi. "Herkesi kucaklayacağız" diyen Başkan Şahin, "Ben bu camiaya belediye başkanı olarak yaklaşık 20 yıl hizmet ettim. Birlik ve beraberlikle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.
- 27.5.2019
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar Emre belözoğlu büyük fenerli çok yakışır fenerin başına
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Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonu için kombine yenileme başladı
Toplam 2
Yorum
Ahmet Dağlar ersun yanal zeniti eleyecegiz kupayı alacagız ve ikinci yarının lideri olacağız dedi.. en iyi yaptıgı şey Fener tirübün lider yanına aldı
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Abdullah Avcı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile görüşecek!
Toplam 1
Yorum
Sinan Avcı A plus hoca olamadı arabayı hep devirdi başarısı varsa duyan söyleşin
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