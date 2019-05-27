TFF 1. Lig'den haberler (26.05.2019) – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'den haberler (26.05.2019)

1. Lig'den haberler (26.05.2019)

. 1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

. 1. Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.

HOROZ 53'E BASTI
26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan Denizlispor 53'üncü yaşına bastı. Taraftarlar kuruluş günü ve 'e yükselmenin şerefine şehirde toplanarak kutlamalar yaptı. Yeşil-siyahlılar, şehirdeki İncilipınar Vali Recep Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşarak organizasyon düzenledi.

PAİXAO ZAM İSTEDİ
1. Lig'de attığı 29 golle rekor kıran Marcao Paixao, Altay'dan 3 katı maaş talep etti. Kontratında yüzde 10 artış bulunan Portekizli santrfora yüzde 30'luk teklif edildi ancak 34 yaşındaki futbolcu yüzde 300 zam istedi. Uzlaşma sağlanmazsa Paixao satılacak.

'OLACAKSA KALIRIM'
Giresunspor'un başına geçtikten sonra ligde tutmayı başaran , yeni yapılacak seçimi bekliyor. Sözeri, "Şampiyonluğa oynayan bir takım kurulacaksa, gelecek oyuncu grubuyla, tesisleriyle buna hazır olunacaksa devam etmeyi düşünüyorum" dedi.

MENEMEN İDDİALI
Menemen'in yeni Başkanı Tahir Şahin, kulübü güzel bir geleceğin beklediğini söyledi. "Herkesi kucaklayacağız" diyen Başkan Şahin, "Ben bu camiaya belediye başkanı olarak yaklaşık 20 yıl hizmet ettim. Birlik ve beraberlikle takımımızı daha iyi yerlere getireceğiz" diye konuştu.

  1. 27.5.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1. Lig'den haberler (26.05.2019) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN